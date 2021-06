Left to Survive chega à AppGallery com uma enorme promoção após parceria com a Huawei

Left to Survive é o maior teste às habilidades de reação dos jogadores, proporcionando a eles inúmeras horas emocionantes de jogo interligado com mecânica estratégica profunda e customização em vários modos de jogos.

A MY.GAMES também está oferecendo aos jogadores da Huawei promoções exclusivas e um brinde no valor de US$ 25 contendo moedas para usar no jogo e boosters. A partir de 15 de junho, os gamers da AppGallery podem resgatar o brinde dentro do jogo após a instalação e aproveitar descontos em determinadas compras dentro do aplicativo para obter uma vantagem inestimável sobre seus adversários.

"A MY.GAMES está entusiasmada em ingressar na AppGallery. Estamos confiantes de que o Left to Survive impressionará os usuários da AppGallery do mundo todo com sua emocionante jogabilidade acelerada", disse Vasiliy Meshkoy, produtora chefe da Whalekit. "Esperamos que a relação entre as duas empresas se estenda além do Left to Survive, e que possamos trazer mais títulos para a plataforma."

Huawei capacita MY.GAMES a turbinar a experiência de jogabilidade

Como uma das lojas de aplicativos globais de crescimento mais rápido, a AppGallery está comprometida com o sucesso de todos seus parceiros. As duas equipes trabalharam em estreita colaboração para integrar o HUAWEI IAP Kit e o HUAWEI Ads Kit do HMS Core, uma ampla gama de recursos de dispositivo aberto e em nuvem desenvolvidos pela Huawei.

O IAP Kit facilita a experiência de pagamento dentro do aplicativo, permitindo que os gamers da Huawei elevem sua experiência de jogo com merecida tranquilidade. Da mesma forma, o Ads Kit capacita a MY.GAMES a oferecer promoções a seus jogadores, expandindo seus horizontes para outros conteúdos sem interromper sua experiência de jogo.

Left to Survive na AppGallery.

Promoções regionais detalhadas do Left to Survive:

Global:

a. um brinde exclusivo no valor de US$ 25 contendo 100 moedas de ouro e 50 boosters

Entre 17 de junho e 1o de julho, os jogadores da AppGallery nas seguintes regiões também poderão aproveitar:

Europa:

a. um cupom de € 2 para qualquer compra dentro do aplicativo superior a € 4

b. um cupom de € 4 para a compra do Battle Pass

Rússia:

a. um cupom de ₽ 80 para compras dentro do aplicativo superiores a ₽ 89

b. dois cupons de ₽ 150 para compras dentro do aplicativo superiores a ₽ 219

c. dois cupons de ₽ 190 para compras dentro do aplicativo superiores a ₽ 370

d. um cupom de ₽ 417 cupom para a compra do Battle Pass

e. um cupom de ₽ 680 para a compra do Battle Pass Plus

Sobre a AppGallery

Com a AppGallery, nossa visão é fazer uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, que seja acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteja rigorosamente a privacidade e a segurança dos usuários. Como uma das três maiores lojas de aplicativos do mundo, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias e está disponível em mais de 170 países e regiões, com mais de 540 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo.

