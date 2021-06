Left to Survive prichádza na AppGallery s masívnou propagáciou vďaka partnerstvu so spoločnosťou Huawei

ŠEN-ČEN, Čína, 21. júna 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei uzavrela partnerstvo so špičkovým ruským herným vydavateľstvom MY.GAMES a jeho štúdiom Whalekit a do AppGallery prináša ich zombie strieľačku Left to Survive. Pri uvedení hry poskytla AppGallery rozsiahlu technickú podporu pre integráciu jadra Huawei Mobile Services (HMS) do hry a využila svoje marketingové zdroje na propagáciu pri spustení.