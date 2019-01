Legal and General väljer programvara för anskaffnings- och leverantörshantering av SMART by GEP®

- Legal and General väljer GEP:s integrerade programvaruplattform för anskaffnings- och leverantörshantering, vilken är en heltäckande lösning från sourcing till avtal.

CLARK, New Jersey, 9 januari 2019 /PRNewswire/ -- GEP, som är en ledande leverantör av anskaffningsprogramvara och anskaffningstjänster åt globala företag på listorna Fortune 500 och Global 2000, meddelade idag att en ledande leverantör av investeringshantering, Legal and General, har valt anskaffningsprogramvaran SMART by GEP®, branschens främsta molnnativa programvaruplattform för direkt och indirekt anskaffning.

Legal and General har huvudkontor i London i Storbritannien. Det är ett av Europas största investeringsförvaltare, det senaste marknadsledande företaget att använda den integrerade programvaruplattformen för anskaffning, SMART by GEP. Företaget tänker nyttja systemet fullt ut för sourcing till kontrakt (S2C), bland annat spendanalys, besparingshantering, sourcing, kontrakthantering och leverantörshantering.

Daniel Keyworth, anskaffningschef hos Legal and General, säger: "Det har varit spännande att utveckla vår operationsmodell för anskaffnings- och leverantörshantering, för att stödja en växande verksamhet. Med hjälp av de nya digitala verktygen från GEP kommer vi att kunna utveckla allt bättre metoder för att samverka med och hantera leverantörer och samarbetspartners. Detta för att proaktivt minska riskerna och öka värdet för våra kunder".

SMART by GEP:s integrerade programvaruplattform för sourcing till order är en heltäckande anskaffningsplattform som integrerar alla anskaffningsfunktioner i en produkt som är nativ vad gäller moln-, pekskärms- och mobilteknik. SMART by GEP tar till vara molnekonomiska fördelar för att leverera en lösning som lätt klarar de hårdaste behandlingskraven från GEP:s kunder på listorna Fortune 500 och Global 2000, samtidigt som betungande kostnader för infrastruktur och support elimineras.

GEP:s alla produkter fungerar på alla plattformar (SAP, Oracle och övriga stora ERP- och F&A-system). Med sin utmärkta support och service är GEP branschledande vad gäller kundnöjdhet.

SMART by GEP erbjuder komplett funktionalitet för sourcing till order, på en användarvänlig, molnnativ plattform. Där ingår spendanalys, sourcing, kontraktshantering, leverantörshantering, anskaffning till betalning, besparingsprojekthantering och besparingsspårning, fakturering och övrig relaterad funktionalitet. Den prisbelönade SaaS-baserade S2P-plattformen är nativ för pekskärms- och mobilteknik, så att användarna kan arbeta varsomhelst, närsomhelst, på alla anordningstyper.

Om GEP

GEP hjälper globala företag bli effektivare, skaffa konkurrensfördelar, öka lönsamheten och optimera företags- och aktieägarevärdet.

Nytänkande, innovativa produkter, oöverträffad domän- och ämnesexpertis och smarta, passionerade anställda. Så skapar och levererar GEP integrerade affärslösningar i en skala och med en kraftfullhet och effektivitet som är oöverträffad.

GEP har utnämnts som ledande i Gartner Magic Quadrant och bästa leverantör vid World Procurement Awards och EPIC Procurement Excellence Awards. Företaget belönas ofta som innovatör och ledare inom området för programvara för sourcing till betalning för direkt och indirekt anskaffningsprogramvara, av Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream och Ardent Partners.

GEP rankas också som ledande inom hanterade anskaffningstjänster (anskaffningsoutsourcing), av Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS och IAOP. Dessutom har främsta forskningsföretaget inom managementkonsultsektorn, ALM Intelligence, rankat GEP som ledande inom områdena anskaffningsstrategi och leveranskedjekonsultverksamhet.

Med sina 14 kontor och operationscentrum i Europa, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika, hjälper GEP, med bas i Clark, New Jersey, företag runt om i världen förverkliga deras strategiska, operationella och finansiella mål. För mer information om våra heltäckande strategiska och hanterade tjänster, gå till www.gep.com. Ta reda på mer om SMART by GEP, vår molnnativa integrerade plattform för sourcing till betalning, genom att gå till www.smartbygep.com.

Mediekontakt

Al Girardi

Vicepresident, marknadsföring och analytikerrelationer

GEP

Telefon: 732-382-6565

Mejl: al.girardi@gep.com

Related Links

http://www.gep.com



SOURCE GEP