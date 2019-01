Legal and General velger SMART by GEP® programvare for anskaffelse og leverandøradministrasjon

- Legal & General velger GEPs samlede programvareplattform for anskaffelse og leverandøradministrasjon for å få en fullverdig «source-to-contract»-løsning.

CLARK, New Jersey, 9. jan. 2019 /PRNewswire/ -- GEP, som er en ledende leverandør for anskaffelsesprogrammer og anskaffelsestjenester til Fortune 500- og Global 2000-selskaper verden rundt, kunngjorde i dag at den ledende tjenesteleverandøren innenfor investeringsforvaltning, Legal and General, har valgt SMART by GEP® anskaffelsesprogramvare, som er bransjens ledende skyplattform for direkte og indirekte anskaffelse.

Med hovedkvarter i London i Storbritannia er Legal and General et av Europas største selskaper for investeringsforvaltning og det siste markedsledende selskapet til å velge SMART by GEP programvareplattform for anskaffelse. Legal and General skal bruke dette systemet til full «source-to-contract»-drift (S2C), deriblant spend-analyse, besparingsadministrasjon, sourcing, kontrakt- og leverandøradministrasjon.

Daniel Keyworth, som er Chief Procurement Officer hos Legal and General, uttalte: «Det har vært en spennende ferd så langt med å utvikle en driftsmodell for anskaffelse og leverandøradministrasjon, som kan støtte opp om foretak som er i vekst, som vår bedrift er. De nye digitale verktøyene fra GEP gjør det mulig for oss å videreutvikle måten vi samhandler med og administrerer leverandørene og partnerne våre, slik at vi både reduserer risiko og leverer større verdi til kundene våre.»

SMART by GEPs programvareplattform for kilde-til-bestilling er en fullverdig anskaffelsesplattform som samler alle funksjonene forbundet med anskaffelse i ett eneste produkt som er bygd for sky-, berøring- og mobilteknologi. SMART by GEP utnytter skyøkonomi for å kunne levere en løsning som lett kan håndtere selv de tyngste behandlingskravene til GEPs Fortune 500- og Global 2000-kunder, samtidig som det eliminerer upraktisk infrastruktur og støttekostnader.

Alle GEP-produkter er plattformnøytrale (de fungerer med SAP, Oracle og alle andre større ERP- eller F&A-systemer). Og med ypperlig støtte og kundeservice er GEP en bransjeleder når det gjelder kundetilfredshet.

SMART by GEP leverer fullstendig kilde-til-bestilling-funksjonalitet på en brukervennlig skyplattform, som også omfatter spend-analyse, sourcing, kontraktadministrasjon, leverandøradministrasjon, anskaffelse-til-betaling-, besparelsesprosjektadministrasjon og besparelsessporing, fakturering og annen beslektet funksjonalitet. Den prisbelønnede SaaS-baserte S2P-plattformen er innebygd i berøring- og mobilteknologi, og dette gjør det mulig for brukere å arbeide hvor som helst, når som helst, på en hvilken som helst enhet.

GEP har 14 kontorer og driftssentre i Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika, og den Clark, New Jersey-baserte bedriften hjelper selskaper verden rundt med å oppnå sine strategiske, driftsmessige og økonomiske mål.

