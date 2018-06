Legal IQ dévoile le panorama mondial de la propriété intellectuelle

Selon Legal IQ, la période n'a jamais été aussi faste pour œuvrer en tant qu'innovateurs et spécialistes du domaine de la propriété intellectuelle. Compte tenu de l'évolution du contexte aux États-Unis, des développements en cours en Chine et des nouveaux modèles stratégiques à exploiter, c'est le moment de rencontrer des homologues de la communauté mondiale de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi Legal IQ a réalisé un sondage auprès de cent professionnels de la propriété intellectuelle de différentes régions du monde, pour brosser un tableau du paysage mondial de la propriété intellectuelle et des différents défis relatifs aux brevets selon les régions. L'étude permet de découvrir les différents éléments de la création et de l'application des droits de propriété intellectuelle à l'échelon mondial.

Lorsque l'on a demandé quels sont les changements radicaux en termes de gestion de la propriété intellectuelle ces dix dernières années, parmi les réponses figuraient : des progrès dans les bases de données destinées à la gestion des brevets, la convergence des stratégies commerciale et de propriété intellectuelle, la compétence matérielle et le doute de pouvoir compter sur les actifs de propriété intellectuelle. En outre, même si près de 50 % des répondants sont originaires d'Europe, 64 % ont déclaré que l'Amérique du Nord est le chef de file dans le domaine de la monétisation de la propriété intellectuelle. De plus, lorsqu'il est question de solutions, de logiciels ou autres en matière de propriété intellectuelle, la majorité des répondants pense qu'il faudrait accorder la priorité aux éléments suivants ces prochaines années : les outils d'analyse de portefeuille devraient être utilisés pour appuyer les décisions relatives aux poursuites en matière de propriété intellectuelle, les logiciels de détection d'atteinte à la propriété intellectuelle, la gestion et la surveillance du portefeuille et la récupération des connaissances.

À la lumière de ces changements et de ces défis, Legal IQ accueille le célèbre IP World, qui se tiendra cette année du 8 au 10 octobre, à Amsterdam. Le sommet IP World propose une variété de sessions pratiques et de réflexion couvrant à présent un grand nombre d'approches relatives à la protection, la stratégie et la monétisation de la propriété intellectuelle, dont les brevets, les secrets commerciaux, les créations, les droits d'auteur, l'octroi de licence et les marques déposées. Exclusivement destiné aux directeurs de la propriété intellectuelle, aux chefs de brevets, aux responsables de la propriété intellectuelle, aux gestionnaires de propriété intellectuelle et aux conseils en brevets, le sommet IP World donne l'occasion d'apprendre des leaders mondiaux la façon d'équilibrer l'intérêt croissant des entreprises pour le portefeuille de propriété intellectuelle. Voir le programme complet ici

Contact : Sofia Nicolaou enquire@iqpc.co.uk, +44(0)207-036-1300

SOURCE Legal IQ