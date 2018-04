Legends nomme Ben Martin en tant que vice-président des partenariats

« Avec notre expansion internationale durable, nous avons identifié les partenariats comme un domaine d'intérêt essentiel pour nous », a déclaré Andrew Hampel, président de Legends International. « L'expérience de Ben dans le domaine des partenariats fait de lui un candidat particulièrement intéressant pour notre équipe et nous ne pourrions être plus heureux de l'avoir parmi nous. »

Faisant preuve d'un solide bilan en matière de stratégie, de ventes au niveau du conseil, de partenariats et de marketing, mais aussi en bâtissant et en développant des équipes et cultures très performantes, Ben arrive chez Legends après avoir travaillé chez Amazon Tickets où il était chargé de la création d'une nouvelle activité de vente au détail valant plusieurs millions livres, une première au Royaume-Uni. Auparavant, Ben a travaillé pour les partenariats chez Manchester United, puis pour City Football Group, tirant profit de toutes les verticales pour porter la stratégie marketing et stimuler les recettes à travers le globe.

« Andrew a constitué un groupe de direction de très grande qualité que je suis fier de rejoindre », a déclaré Martin. « En tant que groupe, nous serons capables d'aider nos clients à offrir une meilleure expérience de jeu quotidienne et de transformer chaque modèle d'affaires des stades. En observant la croissance de Legends et les opportunités du marché, je suis convaincu qu'il est grand temps de rejoindre l'équipe de Legends International. »

Ben a été formé à l'Université du Pays de Galles à Swansea et a précédemment joué au rugby en tant que semi-professionnel.

À propos de Legends :

En tant que fournisseur de solutions holistiques dédiées à l'industrie du sport, de la musique et du divertissement, notre approche visionnaire offre des solutions aux marques légendaires. Legends est dirigé par des vétérans du secteur avec une somme d'expérience collective inégalée en planification globale, en ventes mondiales et en hospitalité, qui se décline dans le sport professionnel, le sport universitaire, les attractions, l'international, le divertissement et les conventions. Nous sommes les architectes du sport premium et d'expériences de divertissement dédiées à nos hôtes.

Nous sommes fiers d'être au service de notre liste de clients dans les domaines du sport, du divertissement et des attractions, composée de leaders éclairés, de marques emblématiques et d'événements, parmi lesquels Yankee Stadium, AT&T Stadium, près de 40 salles Live Natio, One World Observatory, FC Barcelona, Atletico Madrid, Twickenham Stadium, The View from the Shard, Wimbledon Tennis Championships, Tottenham Hotspur, Golden 1 Center, Manchester City FC, Université de Notre Dame, Los Angeles Angels, Los Angeles Rams, Atlanta Falcons, NFL, Université de Californie du Sud, Los Angeles Memorial Coliseum, Super Bowl 50 et Indianapolis 500. Pour en savoir plus sur les activités de Legends et les opportunités de carrière, visitez le site www.legends.net.

