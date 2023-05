Legrand revitaliza o setor de data center com duas revolucionárias PDUs inteligentes de rack

Oferecidos pelas marcas Server Technology e Raritan da Legrand como PRO4X e PX4, os novos PDUs inteligentes oferecem visibilidade, flexibilidade, densidade e segurança incomparáveis para requisitos de infraestrutura e potência de rack em constante mudança.

WEST HARTFORD, Connecticut, 1 de maio de 2023 /PRNewswire/ — Legrand, especialista global em infraestruturas elétricas e digitais de edifícios, tem o orgulho de atender às crescentes necessidades de distribuição de energia de rack dos data centers atuais, revelando a próxima geração de rack inteligente do setor PDUs. Combinando a melhor tecnologia de software e hardware das gerações anteriores dos PDUs de rack da Raritan e Server Technology, adicionando um número considerável de novos recursos inovadores, eles oferecem a visibilidade líder na indústria, hardware de primeira linha e segurança que os clientes da Legrand precisam.

Vendidos pelas marcas da Legrand como Server Technology PRO4X e Raritan PX4, esses novos designs de PDU de rack inteligente revolucionam o planejamento de capacidade, otimização de carga de trabalho, monitoramento ambiental, controle de acesso físico e digital e iniciativas de tempo de atividade. Combinando mais de 30 anos de engenharia e inteligência testadas em batalha com hardware e software comprovados pela indústria, o PRO4X e o PX4 resolverão as necessidades de energia dos operadores de data center hoje, ajudando-os a antecipar os desafios futuros de distribuição de energia em rack.

Equipados com recursos voltados para o futuro, o PRO4X e o PX4 melhoram muito os PDUs disponíveis anteriormente no mercado. Eles são os primeiros rack PDUs a medir a distorção harmônica total nos níveis de gabinete e dispositivo, oferecendo aos operadores de data center o conjunto mais completo e preciso (+/- 0,5%) de monitoramento e métricas de qualidade de energia internalizados, incluindo recursos de captura de formas de onda. Por exemplo, a visibilidade dos valores de medição de potência de pico e min/max oferecidos pelo PRO4X e PX4 ajudará muito no planejamento de capacidade, identificando a capacidade ociosa e conduzindo o planejamento de failover. Além disso, o circuito Breaker Trip Forensics do produto com o Waveform Capture ajudará os gerentes de instalações não só a descobrir a tomada exata e a causa potencial de um desarme de disjuntor, mas também a capturar, visualizar e analisar dados de qualidade de energia da forma de onda para prevenir proativamente ocorrências similares. No geral, o Server Technology PRO4X e o Raritan PX4 oferecem o melhor em coleta e otimização de dados, flexibilidade de infraestrutura e segurança e instrumentação do espaço branco para operadoras de data center que precisam de inovação incomparável, juntamente com desempenho comprovado.

"Estamos entusiasmados em lançar o Server Technology PRO4X e o Raritan PX4 intelligent rack PDUs para revolucionar como os data centers e as instalações de missão crítica gerenciam sua infraestrutura vital e de energia", disse Joe DeLong, Vice-Presidente/Diretor Geral da Divisão de Dados, Energia e Controle da Legrand. "Muitos data centers não têm o nível de monitoramento da qualidade de energia que realmente precisam para gerar maior eficiência e sustentabilidade e, conforme a Uptime Institute, os problemas relacionados à energia causam 43% das interrupções resultantes em tempo de inatividade e custos financeiros. O PRO4X e o PX4 solucionam esse desafio, ao mesmo tempo que oferecem densidade de tomadas e energia sem precedentes para profissionais de data center que desejam estar preparados para o futuro. Estamos entusiasmados em ver esse novo design de PDU inteligente ajudar gerentes de instalações críticas a otimizar o uso e a capacidade de energia, garantindo o máximo tempo de atividade.

Outros recursos importantes do Server Technology PRO4X e do Raritan PX4 incluem:

Alta Density Outlet Technology (HDOT ® ) e tomadas HDOT Cx ® que combinam um IEC C13 e C19 em uma única tomada, acomodando plugs C14 e C20.

) e tomadas HDOT Cx que combinam um IEC C13 e C19 em uma única tomada, acomodando plugs C14 e C20. 45 graus de entrada que permite aos gerentes de instalações posicionar o PDU onde for necessário.

Distribuição alternada de tomadas e distribuição de energia Branch em uma única coluna de tomadas ao longo de todo o comprimento do PDU.

Fácil coleta de dados e exportação para gerenciar a utilização de energia.

Comunicação criptografada segura, por padrão, para todos os dados do PDU.

Em muitos aspectos, o PRO4X e o PX4 são o futuro da distribuição inteligente de energia. Para mais informações, por favor, acesse Server Technology PRO4X e Raritan PX4.

Sobre a Legrand:

Legrand é a especialista global em infraestruturas elétricas e digitais para construções. Sua ampla oferta de soluções para mercados comerciais, industriais e residenciais a torna uma referência para clientes em todo o mundo. O grupo utiliza tendências tecnológicas e sociais com impactos duradouros em edifícios visando melhorar a vida transformando os espaços onde as pessoas vivem, trabalham e se encontram, por meio de infraestruturas elétricas, digitais e soluções conectadas que são simples, inovadoras e sustentáveis. Aproveitando uma abordagem que envolve todas as equipes e partes interessadas, a Legrand está buscando sua estratégia de crescimento rentável e responsável impulsionada por aquisições e inovação, com um fluxo constante de novas ofertas, incluindo produtos com valor aprimorado em uso (segmentos de expansão mais rápida: data centers, ofertas conectadas e programas de eficiência energética). A Legrand registrou vendas de € 8,0 bilhões em 2022. A empresa está listada na Euronext Paris e é notavelmente uma ação componente dos índices CAC 40 e CAC 40 ESG. (Código é em FR0010307819). https://www.legrand.us/

Contato para a imprensa: [email protected]

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/1906781/Legrand_Red_JPG_Logo.jpg

FONTE Legrand DPC LLC

SOURCE Legrand DPC LLC