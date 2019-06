Lei de Proteção de Dados é foco de debate na ISC Brasil

SÃO PAULO, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A exigência quanto à transparência e segurança no ambiente digital é cada vez maior. Neste contexto, houve muitos avanços na regulamentação do mundo digital, em que a segurança da informação e a ética no armazenamento de dados são os grandes focos para combater os crimes digitais.

Prova disso, é que algumas leis estão sendo trabalhadas para garantir essa segurança e transparência, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - lei 13.709/18, sancionada em agosto de 2018 pela Presidência da República e que deverá entrar em vigor em fevereiro de 2020. A partir dela, cria-se uma regulamentação para o uso, proteção e transferência de dados pessoais no país, nos âmbitos privado e público.

A 14ª edição da Feira e Conferência Internacional de Segurança (ISC Brasil) – entre os dias 25 e 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo – discutirá amplamente a LGPD, tanto durante o Congresso ISC quanto na programação da Infosecurity - evento que acontece no mesmo local e simultaneamente à ISC, e que abordará diversos temas relacionados à segurança da informação e cibersegurança.

A palestra "Lei Geral de Proteção de Dados – Visão Prática e Jurídica" acontecerá durante o Congresso ISC no dia 26 de junho, às 14h, ministrada por Edison Fontes, consultor em segurança da informação e diretor da ABSEG (Associação Brasileira de Profissionais de Segurança), e pelo advogado e diretor da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB, Paulo Purkyt.

Segundo Fontes, com a LGPD, o Brasil se posiciona como um Estado que deseja proteger os dados pessoais de sua população. Já que apesar da existência de algumas leis que perifericamente tratam da proteção da informação ou que protegem a informação para alguns segmentos de mercado, não existia um regulamento legal tratando como tema central: proteção de dados pessoais, independentemente do local onde se localizam os dados, do tipo de usuário, do segmento de negócio ou do tipo de organização.

ISC Brasil

Mais de 18 mil visitantes são esperados na 14ª ISC Brasil. A feira deve movimentar mais de R$ 800 milhões em negócios. O pré-credenciamento para visitantes está aberto e os interessados devem fazer inscrição, que é gratuita, no www.iscbrasil.com.br/Credenciamento/.

