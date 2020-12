Leider in technologiedienstverlening Skelia erkend als Global Top 100 Sustained Growth-bedrijf door Clutch

"Ik ben erg trots op deze wereldwijde erkenning en wil deze Clutch-award graag opdragen aan onze medewerkers en klanten. We hebben altijd geïnvesteerd in duurzame groei met service-innovatie, klanttevredenheid en een sterk teamretentiebeleid als strategische hoekstenen", zegt Patrik Vandewalle, medeoprichter en CEO van Skelia. "Onze internationale teams bouwden meer dan 150 grensoverschrijdende IT- en engineeringorganisaties voor klanten in 14 landen. Sinds de oprichting van Skelia in 2008 realiseerden we een stabiele jaarlijkse omzetgroei van +25% en - ondanks de huidige pandemie - zijn we even positief over 2020 en de komende jaren."

Over Skelia

Skelia is een internationale leider in het creëren van grensoverschrijdende IT- en engineeringorganisaties en filialen in Oost-Europa. Al meer dan tien jaar levert het bedrijf staff augmentation services aan topklanten over de hele wereld. Skelia is wereldwijd actief, met een netwerk van kantoren in Europa en de Verenigde Staten. - www.skelia.com

Contact: [email protected]

Over Clutch

Clutch is een toonaangevend beoordelingsplatform voor IT, marketing en zakelijke dienstverleners. Elke maand maken meer dan een half miljoen kopers en verkopers gebruik van het Clutch-platform en hun aantal groeit met meer dan 50% per jaar. Clutch werd door Inc. Magazine erkend als een van de 500 snelst groeiende bedrijven in de VS en opgenomen in de top 50 van startende bedrijven van LinkedIn. – www.clutch.co

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1362224/Patrik_Vandewalle_Skelia_CEO.jpg

SOURCE Skelia