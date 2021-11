Leistungsstarke Börse Bit.com verbessert Handelserlebnis und Nutzen mit branchenführendem Unified Margin Account

Bei UM-Konten werden die Guthaben des Nutzers in verschiedenen Währungen in USDT-Werten berechnet, mit vorher festgelegten „haircut ratios" für jede Währung (BTC, ETH, USDC, etc.). Sie werden als Marge für die Erteilung von Aufträgen und das Halten von Positionen für alle Handelsprodukte verwendet. Diese einzigartige Funktion bietet im Vergleich zum klassischen Handelssystem Verbesserungen für die Nutzer sowie eine optimierte Kapitalausnutzung, einschließlich: