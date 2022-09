Leituras Rápidas: Coleção de textos curtos lançada pela Amazon.com.br chega ao segundo ano com mais autores brasileiros

SÃO PAULO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br lança este mês a segunda temporada da coleção Leituras Rápidas, uma série mensal de textos curtos inéditos de ficção e não ficção por escritores brasileiros contemporâneos sobre astrologia, automobilismo, comportamento e psicologia, além dos temas que continuam, como romance, viagem e turismo, economia e finanças, entretenimento e atualidades, e poesia. Nomes como Maria Talismã, do canal Astroloucamente, Robson Hamuche, do Resiliência Humana, André Silva do Eu Vou Por Aí, Telma Abrahão, e Cassio Cortes se juntam ao grupo de autores que já contava com Jéssica Macedo, Nana Pauvolih, Tatiana Amaral, Grupo Luni5, Igor Marcondes, e outros.

Serão 22 autores nesta segunda temporada que irão mensalmente publicar novos contos, crônicas, ou poesias, abordando diversos temas. Todas as obras estarão disponíveis sem custo adicional para assinantes do Kindle Unlimited, que têm acesso a um catálogo de mais de 2 milhões de eBooks, e para assinantes Prime, que podem acessar centenas de eBooks e revistas digitais pelo Prime Reading. Todas as obras da primeira temporada da coleção de eBooks Leituras Rápidas também estão disponíveis em Kindle Unlimited e em Prime Reading. Para os demais consumidores, os eBooks da coleção Leituras Rápidas podem ser adquiridos individualmente por R$5,99. A lista completa de autores participantes e os textos do mês já estão disponíveis na página amazon.com.br/leiturasrapidas.

