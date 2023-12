L'engagement belge en faveur d'un partenariat soutient l'idée d'une nouvelle frontière pour la recherche spatiale Europe-États-Unis

BRUXELLES, 10 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Premier ministre belge Alexander De Croo s'est rendu à Houston (États-Unis) pour rencontrer Raphaël Liégeois, l'astronaute belge sélectionné dans la classe 2022 de l'Agence spatiale européenne (ESA). La visite de De Croo coïncide avec le voyage de familiarisation du groupe de l'ESA au Centre spatial Johnson de la NASA, qui précède une formation supplémentaire de deux ans, dispensée à Houston, pour préparer les astronautes à leurs missions respectives sur la Station spatiale internationale. La visite marque une nouvelle phase dans la collaboration de longue date entre l'Europe et les États-Unis dans la recherche spatiale et illustre l'engagement de la Belgique pour des partenariats permettant de relever les défis mondiaux.

Prime Minister Alexander De Croo and Raphael Liegeois pictured during a visit to the NASA Lyndon B. Johnson Space Center in Houston, United States of America on Saturday 09 December 2023

L'expertise de la Belgique dans l'aérospatiale, et dans la science en général, est reconnue au niveau international, aussi bien en termes de formation que d'industrie. La Belgique est un membre fondateur de l'ESA et son cinquième plus important bailleur de fonds. Le soutien du pays à l'ESA témoigne de sa volonté de façonner le développement de la capacité spatiale européenne et d'assurer que cet investissement dans l'espace continuera de se traduire par des avantages pour les citoyens de l'Europe et du monde entier.

« Pour les Belges, le ciel n'est pas la limite, mais l'univers », déclare De Croo. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir Raphaël franchir ce cap important dans sa carrière d'astronaute. Il deviendra un véritable modèle pour les futurs étudiants en STIM. La recherche et l'innovation spatiales revêtent une importance spéciale pour la Belgique : elles sont deux moteurs économiques qui stimulent les secteurs des hautes technologies et qui créent des emplois, comme l'indique le nombre d'entreprises belges à la fine pointe de l'aéronautique. »

Les 17 membres de la classe 2022 d'astronautes de l'ESA ont été sélectionnés parmi plus de 23 000 candidatures. Conçu pour rassembler les esprits scientifiques les plus brillants que l'Europe a à offrir, le processus de sélection s'est déroulé sur une période de 18 mois.

La sélection de Raphaël Liégeois témoigne de l'accent mis par la Belgique sur l'ouverture, en s'appuyant sur l'innovation, les partenariats et la diversité, afin de créer des solutions qui favorisent le progrès pour tous.

