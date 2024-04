L'engagement de Jackery pour la Journée de la Terre : Renforcer la durabilité dans la production

LONDRES, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Journée de la Terre, issue d'un mouvement populaire, englobe désormais des campagnes mondiales pour la protection de l'environnement et la durabilité. Jackery, leader dans le domaine de l'énergie mobile à zéro émission, s'engage à fournir des solutions d'énergie propre pour les foyers et les déplacements. Au-delà de la Journée de la Terre, Jackery se concentre sur la verdissement de ses processus de production.

Parc industriel intelligent sur la voie de la neutralité carbone

Earth Day

L'initiative de Jackery comprend la création d'une chaîne de valeur à faibles émissions de CO2, les modules solaires vendus ayant déjà permis d'économiser jusqu'à 590 millions de kWh d'électricité, réduisant les émissions de CO2 de 585,2 tonnes*. L'entreprise vise à établir un parc industriel numérique et neutre en carbone, alimenté par des énergies renouvelables, avec son usine hautement automatisée produisant jusqu'à 80 000 composants par heure et des millions de stations d'énergie et de panneaux solaires chaque année.

L'usine de Jackery possède des fonctionnalités d'économie d'énergie telles que des toits couverts de panneaux photovoltaïques et des solutions de stockage pour l'auto-production d'énergie solaire. Avec un équipement efficace et une gestion intelligente de l'énergie, Jackery garantit des opérations à faible émission de carbone, certifiées par la norme ISO14001:2015. D'ici la fin de 2025, Jackery prévoit de réduire les émissions de substances nocives de 1% par unité de produit et les émissions de dioxyde de carbone de 6% par unité de produit par rapport à 2021.

Plastique recyclé et emballage écologique

Jackery réduit activement son empreinte carbone grâce à diverses mesures, notamment l'optimisation de la production, l'adoption de nouveaux matériaux et la réduction de l'emballage. L'année dernière, ils ont introduit un concept d'emballage écologique utilisant des matériaux recyclables et prévoient d'utiliser de plus en plus de plastique PCR recyclé dans leurs produits. Au CES 2024, Jackery a présenté la station d'énergie Galaxy 1000 Plus, le premier appareil incorporant du plastique post-consommateur (PCR) et des modules solaires utilisant du PCR. En remplaçant les plastiques traditionnels comme le PC et l'ABS par des alternatives respectueuses de l'environnement, Jackery vise à réduire les émissions de CO2 de 41% par kilogramme.

À travers ces initiatives, Jackery illustre le leadership de l'industrie en matière de durabilité, en associant une gamme de produits solaires pour un mode de vie plus écologique à un engagement en faveur d'une production plus verte, en accord avec la devise "Faire de chaque jour la Journée de la Terre".

*Les données représentent la capacité de génération d'énergie théorique sur l'ensemble du cycle de vie des modules solaires cumulés vendus par Jackery depuis 2018, ce qui correspond à la quantité de réduction des émissions de CO2.

Responsable principale des relations publiques –FR/UE

Jiatong Li

[email protected]

+49 152 2397 0329

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2392003/Earth_Day.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg