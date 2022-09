LenioBio annonce la nomination du professeur Daniel Bracewell au sein de son conseil consultatif scientifique

DÜSSELDORF, Allemagne, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LenioBio GmbH, a annoncé aujourd'hui la consolidation de son conseil consultatif scientifique avec la nomination de Daniel Bracewell, professeur en analyse des procédés au département de génie biologique de l'University College de Londres.

« Les connaissances scientifiques approfondies de Daniel Bracewell en biologie synthétique, notamment dans les procédés acellulaires de production de protéines d'une part et en application à la biofabrication d'autre part, soutiendront notre transition vers la fabrication à grande échelle de produits thérapeutiques soumis aux normes cGMP », a déclaré Remberto Martis, directeur général de LenioBio.

Le professeur Bracewell a apporté des contributions majeures à la compréhension fondamentale des opérations de purification biopharmaceutique tout au long de sa carrière, notamment en collaborant avec la Thaïlande, l'Inde et les États-Unis. Il est l'auteur de plus de 100 articles de revues à comité de lecture et a supervisé de nombreux projets universitaires, dont bon nombre en collaboration avec l'industrie. En outre, le professeur Bracewell est responsable académique du Centre d'excellence d'UCL-Pall Biotech et membre fondateur du Future Targeted Healthcare Manufacturing Hub, un pôle qui vise à transformer les pratiques de fabrication des biothérapies d'avenir.

« Je suis très heureux de rejoindre le conseil consultatif scientifique de LenioBio, et je crois que nous sommes à l'aube d'une ère où les approches "acellulaires" seront largement appliquées à la synthèse des thérapies biologiques. C'est un véritable privilège que de soutenir l'entreprise dans son objectif d'établir un processus industriel robuste. Une fois le projet accompli, LenioBio sera dans une position unique pour concrétiser la fabrication distribuée », a déclaré le professeur Bracewell.

Pour en savoir plus sur le conseil consultatif scientifique de LenioBio, consultez le site https://www.leniobio.com/team

