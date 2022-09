LenioBio gibt Berufung von Professor Daniel Bracewell in wissenschaftlichen Beirat bekannt

DÜSSELDORF, Deutschland, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Die LenioBio GmbH gab heute die Verstärkung ihres wissenschaftlichen Beirats durch die Ernennung von Prof. Daniel Bracewell, Professor für Bioprozessanalyse am Department of Biological Engineering des University College London, bekannt.

"Daniels fundiertes, wissenschaftliches Wissen im Bereich der synthetischen Biologie, einschließlich der zellfreien Proteinproduktion einerseits und der Umsetzung in die Bioproduktion andererseits, wird unseren Übergang zur großtechnischen Herstellung von Therapeutika unter cGMP-Bedingungen unterstützen", sagte Remberto Martis, Chief Executive Officer von LenioBio.

Prof. Bracewell hat im Laufe seiner Karriere wichtige Beiträge zum grundlegenden Verständnis biopharmazeutischer Reinigungsverfahren geleistet, unter anderem in Zusammenarbeit mit Thailand, Indien und den USA. Er hat mehr als 100 von Fachleuten begutachtete Zeitschriftenartikel verfasst und betreut zahlreiche akademische Projekte, von denen viele in Zusammenarbeit mit der Industrie durchgeführt werden. Darüber hinaus ist Prof. Bracewell akademischer Leiter des UCL-Pall Biotech Centre of Excellence und Gründungsmitglied des Future Targeted Healthcare Manufacturing Hub, dass die Herstellungspraxis zukünftiger zielgerichteter Biotherapeutika verändern soll.

"Ich freue mich sehr, dem wissenschaftlichen Beirat von LenioBio beizutreten, und ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einer Ära stehen, in der "zellfreie" Ansätze in großem Umfang für die Synthese biologischer Therapien eingesetzt werden. Es ist ein Privileg, das Unternehmen bei seinem Ziel, einen robusten industriellen Prozess zu etablieren, unterstützen zu können. Nach der Fertigstellung wird LenioBio in der einzigartigen Lage sein, die verteilte Produktion Wirklichkeit werden zu lassen", so Prof. Bracewell.

Einzelheiten zum gesamten wissenschaftlichen Beirat von LenioBio finden Sie online unter https://www.leniobio.com/team

