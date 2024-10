LenioBio collabore avec ReciBioPharm pour mettre à l'échelle la technologie ALiCE® et accélérer la production de vaccins

La mission des 100 jours du CEPI visant à accélérer le développement de vaccins progresse.

DUSSELDORF, Allemagne, 2 octobre 2024 /PRNewswire/-- LenioBio, le leader des technologies d'expression rapide de protéines acellulaires, est satisfait d'annoncer une collaboration avec ReciBioPharm, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), pour mettre à l'échelle les capacités de fabrication de protéines et accélérer la production de vaccins.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de la portée du projet de LenioBio financé par le CEPI, qui vise à mettre en évidence la capacité et la rapidité de la technologie d'expression protéique ALiCE® exclusive de LenioBio afin d'accélérer la production de protéines pertinentes pour les vaccins en vue de leur utilisation dans les essais cliniques. Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de la mission des 100 jours menée par la CEPI.

L'extension du projet fait suite à un premier semestre fructueux au cours duquel LenioBio a atteint toutes les étapes clés. Ils ont démontré avec succès la capacité d'ALiCE® à produire de manière fiable des protéines vaccinales à petite échelle à partir de formats d'ADN acellulaire, et ont développé une série d'essais de contrôle de qualité novateurs pour garantir les normes les plus élevées d'intégrité et de sécurité du produit tout au long du processus de production de la protéine.

Forte de ce succès, LenioBio collaborera avec ReciBioPharm pour produire à grande échelle des protéines vaccinales à l'aide d'ALiCE®. L'expertise de ReciBioPharm en matière de développement de procédés et de fabrication de produits biologiques complexes, ainsi que son implantation industrielle, seront déterminantes pour libérer tout le potentiel d'ALiCE® pour la fabrication de vaccins et ouvrir la voie à de futures applications BPF.

« Participer à la Mission des 100 jours est à la fois un honneur et une responsabilité importante », a indiqué André Goerke, président-directeur général de LenioBio. « Notre collaboration avec ReciBioPharm nous rapproche un peu plus de la concrétisation de la vision d'un développement rapide de vaccins. En transférant la production de protéines avec ALiCE® à une CDMO de premier plan, nous visons à répondre au besoin urgent d'une production rapide de vaccins, cruciale pour contenir les menaces sanitaires émergentes. »

La collaboration nouvellement annoncée comprendra le transfert de technologie pour la production de protéines à l'échelle de 10 litres d'un candidat vaccin, en utilisant ALiCE® — y compris les opérations unitaires en amont et en aval — sur le site de ReciBiopharm à Oeiras, au Portugal. Ce processus impliquera un transfert initial de procédés et de méthodes analytiques et livrera du matériel qui sera utilisé dans des études précliniques. L'établissement de la technologie ALiCE® dans un environnement de fabrication à l'échelle est une première étape critique dans une feuille de route vers les BPF et la production de matériel pour les essais cliniques et la fabrication de vaccins.

Vikas Gupta, président de ReciBioPharm, a indiqué : « Notre collaboration avec LenioBio représente une avancée significative dans la fabrication de protéines recombinantes. La technologie ALiCE® de LenioBio a les moyens d'avoir un impact significatif sur la santé mondiale et d'accélérer le développement de vaccins et d'autres produits biologiques essentiels. ReciBioPharm est heureux de jouer un rôle crucial dans la démonstration à grande échelle de la plateforme innovante de LenioBio et se réjouit de l'avenir où cette technologie sera utilisée dans des essais cliniques. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre engagement en faveur de l'innovation. Nous faisons de la vision pour l'avenir où les vaccins peuvent être développés et déployés plus rapidement en réponse aux menaces émergentes, une réalité. »

À l'avenir, LenioBio prévoit de mener des évaluations approfondies de la qualité des protéines produites par ALiCE® par le biais d'études in vivo axées sur le dosage et l'efficacité. La société a également l'intention d'engager d'autres discussions réglementaires afin de positionner ALiCE® comme une plateforme technologique pour le développement accéléré de médicaments à base de protéines, visant à réduire le temps nécessaire pour que les vaccins et les produits thérapeutiques atteignent les essais cliniques.

La mission des 100 jours :

La mission des 100 jours, lancée par la CEPI et adoptée par les leaders mondiaux du G7 et du G20, vise à raccourcir considérablement les délais de développement des vaccins. En réduisant de deux tiers le temps nécessaire au développement des premiers vaccins contre la COVID-19 homologués, cette initiative a le potentiel d'empêcher les épidémies futures de se transformer en pandémies.

À propos de LenioBio

LenioBio est une société de biotechnologie spécialisée dans les sciences de la vie, pionnière d'une plateforme d'expression protéique disruptive. Grâce à la technologie ALiCE®, LenioBio permet à ses clients — chercheurs et fabricants de produits biopharmaceutiques — de rationaliser et d'accélérer leurs processus de découverte, de développement et de production de protéines. LenioBio simplifie la fabrication et accélère la livraison des médicaments aux patients.

À propos de ReciBioPharm

ReciBioPharm, une division de Recipharm, est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialement créée pour servir les sociétés cherchant à développer et à commercialiser des médicaments de thérapie avancée (ATMP). Les capacités spécialisées de ReciBioPharm en matière de CDMO comprennent le développement et la fabrication préclinique, clinique et commerciale de nouvelles modalités biologiques englobant des technologies basées sur des virus vivants et des vecteurs viraux, des produits biopharmaceutiques microbiens vivants, la production d'ARNm à base d'acides nucléiques et d'ADN plasmidique. Dirigée par une équipe de gestion et des experts techniques ayant fait leurs preuves dans le développement de processus et la fabrication en sous-traitance, ReciBioPharm offre les connaissances et les ressources nécessaires pour aider les clients à développer et à fabriquer de nouvelles thérapies prometteuses afin de répondre aux besoins des patients dans le monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758134/LenioBio_Logo.jpg