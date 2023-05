LenioBio GmbH annonce l'arrivée d'un nouveau PDG

DÜSSELDORF, Allemagne, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- LenioBio GmbH, la société d'expression de protéines acellulaires basée à Düsseldorf, a annoncé que son fondateur et PDG, le Dr Remberto Martis, quittera ses fonctions de PDG et a fièrement nommé son successeur André Goerke, à compter du 1er juin 2023.

André a précédemment occupé des postes à responsabilité dans le domaine de la stratégie et des opérations de fabrication chez Lonza et Novartis. Dans son dernier rôle en tant que responsable de l'unité commerciale ARNm, Lonza, il a établi et géré la première unité commerciale ARNm du groupe. Sa nomination intervient alors que LenioBio vise à accélérer l'industrialisation de sa technologie propriétaire ALiCE tout en développant ses activités commerciales.

« Je suis extrêmement heureux de me joindre à LenioBio et je crois fermement à l'extraordinaire étendue de sa technologie et de ses applications dans différents secteurs », a déclaré André. « J'ai été très impressionné par ce que l'équipe de LenioBio a déjà construit, et je suis déterminé à continuer à développer l'entreprise aussi rapidement que possible. »

Remberto, qui est à la tête de LenioBio depuis sa création, assumera un nouveau rôle et continuera à siéger au conseil d'administration de LenioBio.

Remberto a déclaré à propos de cette nouvelle nomination : « André a une expérience impressionnante dans la réalisation de grands projets avec succès et à grande vitesse. Il apporte ses connaissances et son expérience de la commercialisation d'un produit, de la mise en place d'une capacité de production et du recrutement du personnel nécessaire à la poursuite de la croissance de l'entreprise. Nous sommes ravis qu'il dirige la prochaine phase du développement de LenioBio. »

La décision de cette nouvelle nomination a été prise avec le soutien total du conseil d'administration de LenioBio. Karen Fallen, membre du conseil d'administration, a commenté : « J'ai confiance en la capacité d'André à constituer de grandes équipes et à les inspirer. Je ne doute pas que ces compétences, dont il a fait preuve avec brio lors de la création de la capacité de production d'ARNm de Lonza, mèneront LenioBio au succès commercial. Nous sommes tous très heureux qu'il ait rejoint la société. »

À propos de LenioBio

LenioBio GmbH est une société de plateforme d'expression de protéines qui s'engage à faire progresser une technologie transformatrice pour la découverte, le développement et la production à grande échelle de protéines, sans être limitée par les contraintes de la cellule.

LenioBio a été créée en tant qu'entité juridique en Allemagne en septembre 2016, avec des bureaux à Düsseldorf et des laboratoires de recherche et développement et de production à Aix-la-Chapelle. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Leniobio.com et suivre LenioBio sur LinkedIn .

