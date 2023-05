LenioBio GmbH gibt neuen Geschäftsführer bekannt

DÜSSELDORF, Deutschland, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das Düsseldorfer Biotech-Unternehmen LenioBio GmbH hat bekannt gegeben, dass sein Gründer und Geschäftsführer, Herr Dr. Remberto Martis, sich aus der Geschäftsführung zurückziehen wird. Ab 1. Juni 2023 wird Herr André Goerke die Geschäftsleitung übernehmen und das Unternehmen zukünftig leiten. LenioBio GmbH entwickelt und vermarktet eine Technologie zur zellfreien Proteinsynthese und befindet sich aktuell in einer starken Wachstumsphase.

Mit seiner Expertise aus den Bereichen Fertigungsstrategie und Management Clinical Supply Chain & Clinical Packaging Operations bei Lonza und Novartis bringt Herr Goerke optimale Voraussetzungen mit, um den künftigen Wachstumskurs von LenioBio zu gestalten. In seiner letzten Funktion als Business Unit Head mRNA bei Lonza hat Herr Goerke seinerzeit die erste mRNA-Geschäftseinheit der Unternehmensgruppe aufgebaut und geleitet. Die Ernennung nun zum Geschäftsführer bei LenioBio erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Düsseldorfer Biotechnologie-Unternehmen neuen Märkten und Geschäftsfeldern widmet und die Kommerzialisierung der zellfreien ALiCE®-Technologie vorangetrieben wird.

„Ich freue mich sehr, LenioBio beizutreten und bin fest von der außergewöhnlichen Breite seiner Technologie und Anwendung in verschiedenen Branchen überzeugt", sagte André Goerke über seinen neuen Arbeitgeber. „Ich war sehr beeindruckt von dem, was das LenioBio-Team bereits aufgebaut hat, und ich bin fest entschlossen, das Geschäft so schnell wie möglich weiterzuentwickeln."

Dr. Martis, der LenioBio seit seiner Gründung in Jahre 2016 leitet, wird zukünftig in den Verwaltungsrat der Firma wechseln und von dort dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

Über seinen Nachfolger kommentiert Dr. Martis die Ernennung wie folgt: „André kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen und schnellen Umsetzung großer Projekte zurückblicken. Er bringt Wissen und Erfahrung bei der Kommerzialisierung eines Produkts, dem Aufbau von Fertigungskapazitäten und der Rekrutierung der erforderlichen Mitarbeiter ein, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Wir freuen uns, dass er die nächste Phase der Entwicklung von LenioBio leitet."

Die Entscheidung für die Neubesetzung wurde mit breiter Unterstützung des LenioBio-Verwaltungsrats getroffen. Auch Vorstandsmitglied Karen Fallen freut sich auf die Zusammenarbeit: „Ich vertraue auf die Fähigkeit von André, großartige Teams aufzubauen und sie zu inspirieren. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Fähigkeiten, die er beim Aufbau der mRNA-Produktionskapazität von Lonza so gekonnt unter Beweis gestellt hat, LenioBio zum kommerziellen Erfolg führen werden. Wir alle freuen uns sehr, dass er dem Unternehmen beigetreten ist."

Informationen zu LenioBio

Die LenioBio GmbH entwickelt und vertreibt eine Technologie-Plattform zur zellfreien Herstellung von Proteinen für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen. Dabei bietet die zellfreie Technologie entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen, zellbasierten Verfahren und wird zukünftig die Herstellungsprozesse von Proteinen im Bereich Pharma und Biotech grundlegend verändern.

LenioBio wurde im September 2016 in Deutschland gegründet. Sein Hauptsitz hat die Firma in Düsseldorf, FuE- sowie Produktionslabors befinden sich in Aachen. Weitere Informationen finden Sie unter Leniobio.com und LinkedIn.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1758134/LenioBio_Logo.jpg

SOURCE LenioBio GmbH