LEONOR ESPINOSA, DE BOGOTÁ, ELEITA THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2022

Figura fundamental do renascimento gastronômico da Colômbia, Leonor realocou e reimaginou seu restaurante conceito no ano passado que, posteriormente, foi eleito o nº 46 no The World's 50 Best Restaurants 2021. No novo local, ela elaborou um menu de degustação com 100% dos ingredientes provenientes da Colômbia e cada prato como parte de uma narrativa alimentar colombiana mais ampla. A experiência gastronômica concentra-se nos variados ecossistemas do país, explorando as formas como novas espécies podem ser utilizadas na cozinha.

Em 2008, Espinosa fundou a organização sem fins lucrativos Funleo com sua filha, Laura Hernández-Espinosa, sommelier chefe do restaurante Leo. A equipe de mãe e filha ajudou a desvendar alguns dos segredos dos ingredientes nativos e técnicas ancestrais que inspiraram os menus exclusivos do Leo. Atualmente, a Funleo continua a identificar, resgatar e promover as tradições culinárias das comunidades rurais e étnicas, promovendo seu bem-estar e saúde, com programas que aprimoram o uso de ingredientes autóctones em todo o país e capacitando os grupos na busca da soberania alimentar. A origem de cada ingrediente é destacada no menu do Leo, como a pulantana do deserto e a cacaia e o cnopio do sopé dos Andes.

Além de comandar o Leo e a Funleo, Leonor ajudou a construir um Comprehensive Gastronomy Centre no Golfo de Tribugá como uma estrutura alternativa para pessoas atingidas ou envolvidas no tráfico de drogas, e também fez campanha para aumentar a conscientização sobre as riquezas culinárias da Colômbia, com seu trabalho incentivando as comunidades a transformarem seu patrimônio cultural em uma ferramenta para o desenvolvimento socioeconômico.

William Drew, Director of Content for The World's 50 Best Restaurants, disse: "Leonor Espinosa se tornou uma das chefs latino-americanas mais icônicas de sua geração, defendendo a biodiversidade da Colômbia e sua diversidade cultural como nenhuma outra. Estamos entusiasmados por poder reconhecer seu incrível trabalho."

A série Best Female Chef Award continua a reconhecer as chefs líderes do setor que abrem um caminho para suas pares.

FONTE 50 Best

