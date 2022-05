LEONOR ESPINOSA AUS BOGOTA IST THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2022

LONDON, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ --The World's 50 Best Restaurants 2022 enthüllen heute die Gewinnerin des von Nude Glass gesponserten „The World's Best Female Chef Award": Leonor Espinosa, die Chef-Inhaberin des Leo in Bogotá. Espinosa wurde bereits 2017 zur „Latin America's Best Female Chef" ernannt und ist durch ihre harte und konsequente Arbeit zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten Kolumbiens geworden. Sie feiert die lokalen kolumbianischen Produkte und Aromen und zeigt gleichzeitig den Wert der biologischen Vielfalt des Landes und die sozialen Aspekte der Gastronomie.