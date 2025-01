Leopard Imaging lance des solutions d'imagerie optimisées par NVIDIA Holoscan au CES 2025

Les nouvelles offres de Leopard Imaging sont compatibles avec NVIDIA Holoscan et Holoscan Sensor Bridge, une interface Ethernet flexible qui transmet les données de capteurs directement aux applications accélérées par le GPU par le biais d'une interface de programmation d'application standard et d'un logiciel open-source.

La plateforme NVIDIA Holoscan est une solution informatique d'IA en temps réel conçue pour accélérer les applications de pointe dans les domaines de la santé, de la robotique et de l'automatisation industrielle. Elle permet une intégration continue des capteurs et des modèles d'IA pour une compréhension et une prise de décision en temps réel.

Pour les kits de caméras, Leopard Imaging a récemment lancé le module et le kit LI-JETSON-IMX715-DUAL-080H, mettant en avant les modules MIPI IPEX de Leopard Imaging qui peuvent tous prendre en charge la plateforme NVIDIA Holoscan. En outre, les autres solutions de Leopard Imaging sont également compatibles avec Holoscan, notamment le module LI-VENUS-ISX031-MIPI et les caméras Hawk de conception de référence de NVIDIA, ce qui offre une polyvalence et des capacités d'intégration exceptionnelles.

Pour les développeurs et les intégrateurs, les solutions de caméra Holoscan Sensor Bridge de Leopard Imaging, LI-ISX031 et LI-VB1940, changent la donne. La caméra unique LI-ISX031 est désormais disponible dans une configuration de boîtier complet, offrant une configuration d'imagerie prête à être déployée. Pour les applications d'imagerie stéréo, la caméra stéréo alimentée par le capteur VB1940 est également proposée dans un boîtier complet entièrement fermé. Ces deux solutions simplifient le déploiement tout en offrant des performances et une fiabilité élevées, et sont destinées à des secteurs allant de la robotique aux soins de santé et aux applications robotiques.

NVIDIA Holoscan Sensor Bridge gère en continu les données à large bande passante provenant de divers capteurs via Ethernet, ce qui permet un traitement de l'IA en temps réel et à hautes performances. Intégrées au Holoscan Sensor Bridge, les solutions de caméra prêtes à l'emploi de Leopard Imaging permettent l'acquisition et le traitement de données en continu sur les plateformes NVIDIA IGX Orin et Jetson AGX Orin.

Au CES 2025, Leopard Imaging présentera plusieurs solutions d'imagerie optimisées par NVIDIA, notamment sa caméra stéréo Eagle 2 alimentée par AGX Orin, le kit de développement Nova Orin, ainsi que les solutions d'imagerie Holoscan.

Pour voir les démonstrations en direct de Leopard Imaging, rendez-vous au CES 2025, stand n° 9439, Las Vegas Convention Center, North Hall, du 7 au 10 janvier. Pour organiser une rencontre lors de l'événement, veuillez contacter [email protected].

À propos de Leopard Imaging Inc.

Fondée en 2008, Leopard Imaging est un leader mondial dans le domaine des caméras embarquées haute définition et des solutions d'imagerie basées sur l'IA. Spécialisée dans les technologies de base qui améliorent le traitement de l'image, Leopard Imaging s'adresse à divers secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale, les drones, l'IoT et la robotique. Offrant des services de fabricant d'équipement d'origine (OEM) et de fournisseur de concepts d'origine (ODM), tant aux États-Unis qu'à l'étranger, Leopard Imaging fournit des solutions de caméras personnalisées à certains des organismes les plus prestigieux du monde. En tant que partenaire Elite NVIDIA, Leopard Imaging détient des certifications de gestion de la qualité telles que IATF16949 pour l'industrie automobile et AS9100D pour l'industrie aérospatiale, garantissant ainsi les normes les plus élevées pour ses produits et services.

Contact presse

Cathy Zhao

[email protected]

+1 408-263-0988

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592220/UPdated_nvidia_CES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428125/Leopard_Imaging_Logo.jpg