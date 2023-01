- LePure Biotech cierra su financiación de serie C codirigida por Novo Holdings, General Atlantic y Goldman Sachs Asset Management

SHANGHAI, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai LePure Biotech Co., Ltd. ("LePure") anunció el cierre de su financiación Serie C de un consorcio de inversores de renombre mundial codirigido por Novo Holdings, General Atlantic y Goldman Sachs Asset Management, con la participación de inversores existentes, incluidos Highlight Capital, Bayland Capital, HM Capital. LePure planea utilizar esta financiación para acelerar la innovación de productos, promover la expansión en el extranjero y mejorar la competitividad de la empresa en la cadena industrial global.

LePure es una plataforma de bioprocesamiento líder en China que ofrece soluciones de productos completas que permiten la fabricación de fármacos macromoleculares. Con un progreso significativo en I+D de materiales básicos, desarrollo de productos y expansión de la capacidad de fabricación, LePure está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de crecimiento de la industria gracias a la innovación terapéutica. LePure completó recientemente la adquisición de QuaCell Biotechnology, una empresa de medios de cultivo celular, ampliando la gama de productos a consumibles de bioprocesamiento, biorreactores, soluciones de filtración y purificación, así como ofertas de medios de cultivo celular.

Frank Wang, cofundador y consejero delegado de LePure Biotech, dijo: "Los consumibles de procesamiento upstream biofarmacéuticos desempeñan un papel importante en la I+D y la producción de medicamentos biológicos. Desde su creación, LePure Biotech se ha mantenido comprometida con la creación de capacidades de innovación al mejorar la eficiencia del desarrollo de medicamentos, asegurando producción de fase piloto estable y segura y apoyo a los lanzamientos comerciales de nuevos productos farmacéuticos. Estamos entusiasmados de colaborar con inversores globales como Novo Holdings, General Atlantic y Goldman Sachs Asset Management. Con el comienzo de este nuevo capítulo, LePure continuará centrándose en innovación tecnológica y mejorando nuestra competitividad global para servir mejor a nuestros clientes".

El doctor Amit Kakar, socio sénior y director de Novo Holdings Asia, comentó: "LePure Biotech es una estrella emergente en el espacio global de bioprocesamiento. Novo Holdings se complace en convertirse en socio de LePure Biotech a medida que la empresa continúa ganando un fuerte impulso y un profundo reconocimiento en la industria. Esta inversión está profundamente arraigada en nuestra profunda experiencia en la industria de las ciencias de la vida a nivel mundial, y esperamos con ilusión trabajar con LePure Biotech para desempeñar un papel integral en la cadena de suministro farmacéutica global al ofrecer soluciones de alta calidad y convertirnos en una de las empresas más fiables de bioprocesamiento en China y en todo el mundo".

Lefei Sun, director gerente y jefe de atención médica para China en General Atlantic, dijo: "Los consumibles y equipos de bioprocesamiento de un solo uso tienen importantes perspectivas de mercado en China. Desde su creación en 2011, LePure no solo ha disfrutado de la ventaja de ser el primero en actuar, sino también ha creado excelentes barreras técnicas para sus competidores. El equipo de LePure tiene un profundo conocimiento de la cadena de valor de la industria biofarmacéutica global, está posicionado para responder rápidamente a las demandas del mercado y muestra un fuerte potencial de expansión en los mercados internacionales".

Kevin Xu, director general líder en inversiones en salud y ciencias de la vida en la Gran China en Goldman Sachs Asset Management, dijo: "El bioprocesamiento de un solo uso ha sido ampliamente adoptado por las empresas biofarmacéuticas a nivel mundial dada su eficiencia operativa y la creciente demanda de fabricación flexible. Esperamos aprovechar nuestra plataforma y capacidades globales para respaldar la expansión de LePure".

SOURCE LePure Biotech