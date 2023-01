LePure Biotech clôture un financement de série C codirigé par Novo Holdings, General Atlantic et Goldman Sachs Asset Management

SHANGHAI, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai LePure Biotech Co., Ltd. (« LePure ») a annoncé la conclusion de son financement de série C par un consortium d'investisseurs de renommée mondiale codirigé par Novo Holdings, General Atlantic et Goldman Sachs Asset Management, avec la participation d'investisseurs existants, notamment Highlight Capital, Bayland Capital et HM Capital. LePure compte utiliser ce financement pour accélérer l'innovation des produits, promouvoir son expansion à l'étranger et améliorer la compétitivité de la société dans la chaîne industrielle mondiale.

LePure est une plateforme de biotraitement de premier plan en Chine, qui propose des solutions complètes de produits permettant la fabrication de médicaments macromoléculaires. Grâce aux progrès significatifs réalisés dans la R&D en matériaux de base, au développement de produits et à l'expansion de ses capacités de production, LePure est bien placée pour saisir les opportunités de croissance du secteur offertes par l'innovation thérapeutique. LePure a récemment conclu l'acquisition de QuaCell Biotechnology, une société de milieux de culture cellulaire, élargissant ainsi sa gamme de produits aux consommables de biotraitement, aux bioréacteurs, aux solutions de filtration et de purification, ainsi qu'aux offres de milieux de culture cellulaire.

Frank Wang, cofondateur et PDG de LePure Biotech, a déclaré : « Les consommables de traitement en amont des produits biopharmaceutiques jouent un rôle important dans la R&D et la production de médicaments biologiques. Depuis sa création, LePure Biotech s'est toujours engagée à renforcer ses capacités d'innovation en améliorant l'efficacité du développement des médicaments, en garantissant une production stable et sûre en phase pilote et en soutenant le lancement commercial de nouveaux médicaments. Nous sommes ravis de collaborer avec des investisseurs mondiaux comme Novo Holdings, General Atlantic et Goldman Sachs Asset Management. Avec le lancement de cette nouvelle étape, LePure continuera à se concentrer sur l'innovation technologique et l'amélioration de sa compétitivité mondiale pour mieux servir ses clients. »

Le Dr Amit Kakar, associé senior et directeur de Novo Holdings Asia, a déclaré : « LePure Biotech est une étoile émergente dans le paysage mondial du biotraitement. Novo Holdings est ravie de devenir le partenaire de LePure Biotech au moment où la société continue à connaître un essor important et à bénéficier d'une reconnaissance profonde dans ce secteur. Cet investissement est profondément ancré dans notre expertise approfondie dans le secteur des sciences de la vie à l'échelle mondiale, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec LePure Biotech pour jouer un rôle intégral dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mondiale en offrant des solutions de haute qualité, et de devenir l'une des sociétés de biotraitement les plus fiables en Chine et dans le monde. »

Lefei Sun, directeur général et dirigeant de la division Santé pour la Chine chez General Atlantic, a déclaré : « Les consommables et équipements de biotraitement à usage unique présentent des perspectives commerciales importantes en Chine. Depuis sa création en 2011, LePure a non seulement profité de l'avantage du précurseur, mais a également créé de formidables barrières techniques pour ses concurrents. L'équipe de LePure a une connaissance approfondie de la chaîne de valeur de l'industrie biopharmaceutique mondiale, est positionnée pour répondre rapidement aux exigences du marché et présente un fort potentiel d'expansion sur les marchés internationaux. »

Kevin Xu, un directeur général à la tête des investissements dans les soins de santé et les sciences de la vie en Grande Chine chez Goldman Sachs Asset Management, a déclaré : « Le biotraitement à usage unique a été largement adopté par les entreprises biopharmaceutiques dans le monde entier, compte tenu de son efficacité opérationnelle et de la demande croissante en matière de fabrication flexible. Nous sommes impatients de mettre à profit notre plateforme et nos capacités mondiales pour soutenir l'expansion de LePure. »

