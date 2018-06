Cela fait 32 ans depuis la meilleure performance de la Belgique lors de la dernière Coupe du monde, mais l'équipe nationale est finalement devenue une héroïne. Depuis lors, la Belgique n'avait jamais fait de nouvelle rentrée. Actuellement, la Belgique se dirige à nouveau vers la troisième place mondiale grâce à l'augmentation de toutes les personnes issues de la « génération dorée », Pouvons-nous battre le record établi il y a 32 ans et gagner la Coupe du monde ? Ne doutez pas que c'est l'attente de tous les Belges. Les supporters chinois l'attendent, mais il existe aussi un certain nombre de supporters fidèles à l'étranger qui l'attendent avec impatience.

Un journaliste a appris que les supporters étrangers, en particulier les supporters chinois, se sont évertués à propulser la Belgique au sommet de la Coupe du Monde, y compris certaines entreprises chinoises célèbres. En particulier, Meling, le géant chinois de l'électroménager, sponsor officiel de l'équipe nationale belge, est prêt à encourager l'équipe nationale belge avec le slogan « gagner gratuitement ».

Il est entendu par ce slogan que les consommateurs chinois obtiendront une réduction de 20 % s'ils achètent les produits réfrigérés spécifiés de Meling M Xiansheng, et que si l'équipe de football belge fait partie des huit meilleures équipes ou qu'elle va en finale, les clients obtiendront une réduction de 50 pour cent. Si la Belgique gagne, tous les clients qui achèteront les produits de modèles spécifiés les recevront gratuitement et une somme de 1000 RNB sera rendue pour l'achat d'autres produits M Xiansheng. Cet événement a réuni une énorme base de supporters chinois de l'équipe nationale belge. Les joueurs, en apprenant la situation, ont dit que sous de telles incitations, ils avaient encore plus le moral et davantage confiance de gagner la Coupe du Monde pour les supporters du monde entier.

Pourquoi la société chinoise Meling est-elle prête à serrer les coudes avec l'équipe nationale belge et à investir autant ?

Tout d'abord, l'équipe belge actuelle est historiquement la plus forte et la plus robuste de l'histoire de la coupe. Nous nous retrouvions souvent dans le passé dans la situation embarrassante de « faible pour le grand jeu », mais l'équipe nationale a marqué 43 buts lors d'un match nul 9-1 en qualification pour la Coupe du Monde en Europe. Elle a marqué contre l'Allemagne, l'équipe la plus redoutable en Europe et est passée deux positions devant le groupe pour devenir la première équipe européenne à se qualifier pour la Coupe du Monde. Il en découle que la Belgique a un énorme avantage psychologique de remporter la coupe. Dans cette compétition, les jeunes robustes vont certainement dépasser les objectifs et le premier tour de la phase de groupes contre le Panama suffira pour prendre la température de leur moral. Ils ont également la capacité d'égaler tous les plus grands joueurs du monde. Il convient de mentionner que la Belgique peut attirer des sponsors chinois et avoir une bonne base de supporters en Chine et cela est indissociable du fait que deux des joueurs de l'équipe jouent en Chine.

Carrasco et Witsel sont déjà des figures centrales dans la super ligue chinoise. Ils ont gagné l'amour des supporters chinois avec leurs excellentes compétences en football ainsi que leur bonne image. En outre, Azar, De Bruyne et d'autres joueurs vedettes ont également une grande popularité en Chine. De nombreux supporters chinois aimeraient donc voir la Belgique, qui dispose également du même gène rouge, que leur « équipe locale ». S'ils gagnent, Meling peut atteindre une réponse de cent.

La Coupe du monde est à portée de main. Nous croyons tous que, grâce à d'excellents footballeurs, la talentueuse équipe nationale de football belge pourra faire plus de miracles en finale de la Coupe du monde en 2018 en Russie afin de surprendre les supporters du monde entier. Les sponsors et les supporters de la nation la plus peuplée du monde soutiennent fortement la Belgique. Pourquoi ne pourrions-nous pas soutenir l'équipe nationale sans réserve ?

