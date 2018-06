Het is 32 jaar geleden dat België haar beste prestatie liet zien in het wereldkampioenschap voetbal, toen de spelers van het nationale team uit Mexico als helden vertrokken. In de tussentijd heeft België nooit opnieuw een doorbraak beleefd. Nu, met de opkomst van alle leden van de "gouden generatie", is België wederom op weg naar een derde plaats in de wereld. Kunnen we het record dat 32 jaar geleden is gesteld verbreken en de wereldbeker winnen? Geloof maar dat iedere Belg dit verwacht. Terwijl Chinese fans hierop wachten, zijn er ook een aantal trouwe fans in het buitenland die hier reikhalzend naar uitkijken.

Een verslaggever kwam erachter dat buitenlandse fans, met name Chinese fans, zich sterk hebben ingezet om België voorop te laten lopen in het wereldkampioenschap, waaronder enkele beroemde Chinese bedrijven. Meling, de Chinese grootfabrikant van apparatuur die de officiële sponsor is van het nationale team van België, zet zich in het bijzonder in voor het Belgische team met de slogan "winning free of charge".

Men weet dat Chinese consumenten een korting van 20 procent krijgen als zij de specifieke koelingsproducten van Meling M Xiansheng kopen, en als het Belgische voetbalteam de top acht bereikt; naar de finale gaat, krijgen klanten een korting van 50 procent. Als België wint krijgen alle klanten die de specifieke modelproducten kopen het product gratis, en ze krijgen 1000 yuan terug voor de aankoop van andere M Xiansheng-producten. Dit evenement heeft een enorm aantal Chinese fans samengebracht voor het nationale team van België. En de spelers, toen zij hierover hoorden, zeiden dat ze met een dergelijk initiatief meer moreel en zelfvertrouwen hebben om de wereldbeker te winnen, wanneer ze hierbij fans over de hele wereld krijgen.

Dus waarom werkt Meling in China samen met het nationale team van België, en waarom investeren ze zo veel?

Ten eerste is het huidige Belgische team het sterkste team in de geschiedenis en het krachtigste in de geschiedenis van het kampioenschap. Ook al bevonden we ons in het verleden vaak in de gênante situatie dat we "niet sterk waren in het grote spel", nu heeft het nationale team 43 goals gescoord in een 9-1 uitslag bij de kwalificatie voor de wereldbeker in Europa. Ze speelden gelijk tegen Duitsland voor de meeste vuurkracht in Europa en waren twee rondes lang eerste van de groep om zo het eerste Europese team te worden dat zich kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Dit resultaat geeft België een enorm psychologisch voordeel voor het winnen van het kampioenschap. In dit kampioenschap zullen de sterke jonge spelers het doel nog verder brengen, en de eerste ronde van de groepsfase tegen Panama is genoeg voor hun zelfvertrouwen. Ook kunnen zij zich meten aan de beste spelers ter wereld. Het is de moeite waard om aan te geven dat België Chinese sponsoren kan aantrekken en een sterke supportersbasis in China heeft, hetgeen niet los gezien kan worden van de twee spelers in het team die in China spelen.

Carrasco en Witsel zijn al belangrijke personen in de Chinese super league. Ze hebben de sympathie gewonnen van de Chinese fans met hun uitstekende voetbalvaardigheden en hun goede imago. Daarnaast zijn Azar, De Bruyne en andere sterspelers ook zeer populair in China. Daarom zien Chinese fans België, dat ook de kleur rood gebruikt, graag als hun "eigen team". Als ze winnen kan Meling een sterke respons bereiken.

De wereldbeker is nabij. Wij geloven allemaal dat, met de uitstekende opstelling, het getalenteerde Belgische nationale voetbalteam nog meer wonderen kan verrichten in de finale van de wereldbeker 2018 in Rusland, om zo fans over de hele wereld te verrassen. Sponsoren en fans uit het land met het grootste aantal inwoners ondersteunen België sterk. Dus waarom zouden wij het nationale team niet zonder reservering ondersteunen?

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/706518/Meling_Belgium_National_Team_World_Cup.jpg

SOURCE Meling