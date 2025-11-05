LERMA/ Named Hispanic AOR for National Pork Board

DALLAS, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- La National Pork Board seleccionó a LERMA/ para liderar los esfuerzos a fin de incrementar la relevancia de la carne de cerdo e impulsar la demanda entre los consumidores hispanos en los EE. UU. Esta colaboración refleja una visión clara y centrada en el futuro para colocar la carne de cerdo al frente de un mercado vibrante y en rápida evolución.

Lerma/ Pork

Después de un proceso de selección nacional dirigido por la consultora JLB + Partners, LERMA/, una agencia omnicultural que atiende a clientes como Agency of Record (AOR) para el mercado multicultural y general, se destacó por su profundidad cultural, precisión estratégica y enfoque probado para redefinir cómo la carne de cerdo se vincula con las familias y tradiciones hispanas de este país.

«Con el objetivo de impulsar la demanda y proporcionar resultados para nuestros 60,000 productores de carne de cerdo, nos propusimos encontrar un socio con una profunda visión cultural, un pensamiento estratégico agudo, una visión creativa audaz y el valor de romper con todos los moldes», expresó José de Jesús, AVP, Marketing de Consumo de la National Pork Board. «Esta colaboración sienta las bases para el crecimiento a largo plazo en uno de los mercados más dinámicos e influyentes de los Estados Unidos».

LERMA/ elaborará y ejecutará una campaña que hable directamente al corazón de la cultura hispana, y que celebre el patrimonio, la familia, las experiencias compartidas y el papel que desempeña la carne de cerdo en sus vidas. La agencia liderará la creatividad, estrategia de marca, redes sociales y medios para involucrar a los consumidores de la generación millennial y Gen Z de origen hispano, para así fortalecer la relevancia de la carne de cerdo entre ellos. La campaña se lanzará en el primer trimestre de 2026.

«Creemos que conectarse con el público hispano requiere mucho más que una simple traducción. Exige una visión cultural auténtica, una creatividad audaz y resultados responsables», afirmó Pedro Lerma, fundador y director ejecutivo de LERMA/. «Nos sentimos honrados de ayudar a la National Pork Board a modernizar su alcance e impacto».

Acerca de National Pork Board

