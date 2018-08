Les élèves de Nord Anglia Education se distinguent grâce à leurs résultats prestigieux aux I/GCSE de 2018

HONG KONG, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Nord Anglia Education (NAE), principale organisation d'établissements scolaires d'excellence dans le monde, a annoncé aujourd'hui que 50% des notes obtenues par ses élèves aux I/GCSE (certificats internationaux de fin d'études secondaires) correspondaient à A* ou A (ou équivalent), contre 46,2% l'année passée. À l'échelle du groupe, 90,2% des notes des élèves variaient entre A* et C (ou équivalent), dépassant ainsi de loin la moyenne de 66,9% obtenue par le Royaume-Uni.

Ces résultats prestigieux sont le reflet de l'excellence de l'enseignement dispensé à NAE, de la structure d'assurance qualité définissant des normes élevées pour les établissements scolaires et de l'approche du groupe orientée sur l'apprentissage personnalisé pour tous les élèves.

Les résultats de Nord Anglia Education aux I/GCSE en seul coup d'œil :

1659 élèves de Nord Anglia Education, issus de 31 établissements scolaires NAE dans le monde, ont passé les I/GCSE en 2018.

50% de l'ensemble des notes obtenues par les élèves NAE correspondaient à A* ou A (ou équivalent), soit deux fois et demie la moyenne 2018 du Royaume-Uni, qui se monte à 20,5%.

Près de 85% de nos élèves ont obtenu cinq notes ou plus entre A* et C, anglais et mathématiques compris.

90,2% des notes des élèves vont de A* à C (ou équivalent), soit 23% de plus que la moyenne de 66,9% obtenue par le Royaume-Uni. C'est la première fois que la moyenne du groupe NAE se situe au-dessus de 90%.

Pour la sixième année consécutive, les élèves NAE ont dépassé la moyenne du Royaume-Uni pour les catégories des notes A* ou A et des notes allant de A* à C.

18 écoles ont réalisé leur meilleure année en termes de notes allant de A* à C depuis qu'elles ont rejoint le groupe des établissements scolaires NAE.

Andrew Fitzmaurice, PDG de NAE, a déclaré : « J'aimerais féliciter nos élèves pour leurs excellents résultats aux I/GCSE, qui dépassent considérablement la moyenne du Royaume-Uni pour la sixième année consécutive. Nous nourrissons une grande ambition pour l'ensemble de nos élèves et ils accomplissent des performances exceptionnelles année après année. Toutes mes félicitations ! »

Andy Puttock, directeur de l'éducation chez NAE, a indiqué : « Cette réussite académique se veut le reflet de notre philosophie basée sur l'ambition et met en lumière le succès de notre approche personnalisée de l'enseignement ainsi que le travail assidu de nos élèves, de notre personnel et de nos établissements scolaires de par le monde. »

Les GCSE (General Certificate of Secondary Education) sont des diplômes passés par des élèves âgés de 14 à 16 ans dans le cadre du programme scolaire national anglais. Les élèves étudient toute une palette de sujets pendant deux ans, y compris dans le cadre de contrôles continus, avant de passer des examens normalisés. Les IGCSE (GCSE internationaux) sont conçus pour les élèves en dehors du Royaume-Uni. Équivalents des GCSE standards, ils sont reconnus par les institutions du Royaume-Uni.

À propos de Nord Anglia Education

Nord Anglia Education, principale organisation réunissant des établissements scolaires de premier plan à l'échelle mondiale, possède des campus dans 26 pays répartis à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Ensemble, nos 56 établissements scolaires forment plus de 50 000 étudiants de la maternelle à la fin de l'école secondaire. Nous sommes animés par une seule philosophie unificatrice : nous avons de l'ambition pour nos établissements scolaires, nos étudiants, nos enseignants et notre personnel, et nous encourageons chaque enfant inscrit dans un établissement scolaire Nord Anglia Education à accomplir davantage que ce qu'il peut imaginer.

Chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant ; il en va de même pour nous. Les établissements scolaires Nord Anglia Education dispensent un enseignement transformationnel de haute qualité et garantissent d'excellents résultats académiques en allant au-delà de l'apprentissage traditionnel. Notre envergure mondiale nous permet de recruter à long terme des enseignants de haut vol à l'échelle internationale, et d'offrir des expériences inoubliables via des événements mondiaux et régionaux ; grâce à nos environnements d'apprentissage stimulants, nos élèves adorent aller à l'école.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nordangliaeducation.com

