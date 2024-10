Les 136e manifestations de promotion mondiale de la foire de Canton se sont déroulées avec succès, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités sur le marché international

GUANGZHOU, Chine, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e Foire de Canton a mené avec succès une série d'événements de promotion mondiale dans divers pays d'Europe et de la région Asie-Pacifique. Ces événements, qui visent à renforcer la coopération commerciale sino-étrangère et à améliorer l'expérience et la satisfaction des entreprises participantes, ont préparé le terrain pour la prochaine foire et fourni une plateforme aux entreprises internationales pour se tenir informées des derniers développements et des opportunités de la foire de Canton.

Du 26 août au 12 septembre, des événements promotionnels ont été organisés le long de trois itinéraires : Allemagne, Serbie et Pologne ; Suisse, Espagne et Italie ; Nouvelle-Zélande, Australie et Singapour. Chaque événement a attiré entre 50 et 100 représentants de chambres de commerce locales, d'entreprises et de médias, soulignant les améliorations apportées à la structure du thème de l'exposition, à la qualité des exposants et à la diversité des produits de la 136e foire de Canton.

Lors de la conférence de promotion de l'Allemagne à Berlin, Zhang Sihong, secrétaire général adjoint de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre chinois du commerce extérieur, a insisté sur la nécessité de créer une Foire de Canton ouverte toute l'année et une Foire de Canton à la pointe du marché. Lors de la session italienne de Rome, Su Bin, secrétaire général adjoint de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre chinois du commerce extérieur, a souligné les perspectives de la coopération économique sino-italienne. Lors de la manifestation australienne à Melbourne, le directeur financier du Centre chinois du commerce extérieur, Ma Fengmin, a invité les entreprises locales à participer activement et à présenter de nouveaux produits.

À Francfort, des discussions ont également eu lieu avec la chambre de commerce de Francfort sur les stratégies de promotion, et un accord de partenariat a été signé avec le cercle d'affaires germano-asiatique. À Milan, un accord de partenariat a été signé avec la chambre de commerce Italie-Chine, suivi d'activités d'étude de marché. Lors de la promotion à Melbourne, les recherches ont inclus des visites au Melbourne Convention Centre et à la grande chaîne de matériaux de construction National Tiles, qui ont abouti à la signature d'un accord de coopération "Trade Bridge" avec Airwallex.

La 136e foire de Canton continuera d'optimiser les services sur place et d'améliorer les fonctionnalités de la plateforme en ligne, afin d'attirer davantage d'acheteurs de qualité et d'élargir la portée du marché mondial. Alors que l'intégration économique mondiale progresse, la Foire de Canton s'engage à être un pont essentiel reliant les entreprises chinoises aux marchés mondiaux.

Pour plus d'informations sur la foire de Canton, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529613/image_1.jpg