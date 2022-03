Les actions de Keymed incluses comme actions admissibles du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

CHENGDU, Chine, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. (2162.HK) est heureuse d'annoncer que les actions de la société ont été incluses comme actions admissibles du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect à compter du 7 mars 2022, conformément à l'annonce émise par la Bourse de Shenzhen. Cela signifie que les investisseurs nationaux qui répondent aux critères d'éligibilité pertinents peuvent négocier les actions de la Société directement via le Hong Kong Stock Connect. Auparavant, la société était incluse dans huit indices Hang Seng, y compris l'indice composite Hang Seng (HSCI) et l'indice Hang Seng Healthcare. Le changement est également entré en vigueur aujourd'hui.

À propos de Keymed

Dédiée à l'innovation dans le domaine de la R&D biologique, Keymed Biosciences Inc. (code boursier : 02162 HK) se concentre sur les besoins cliniques urgents non satisfaits et s'engage à fournir des thérapies innovantes, abordables et de haute qualité aux patients en Chine et à l'étranger. L'équipe centrale de direction comprend les inventeurs des premiers médicaments à base d'anticorps PD-1, dont la commercialisation a été approuvée aux États-Unis et en Chine.

Dotée d'une capacité interne de R&D/production efficace et intégrée, la plateforme de R&D indépendante et différenciée comprend une plateforme de réorientation des cellules T de nouvelle génération (nTCE), une plateforme de découverte d'anticorps innovante, une plateforme d'évaluation de la bioactivité (HTS) et une plateforme de cellules d'expression de médicaments anticorps à haut rendement, etc., qui permettront d'explorer efficacement les thérapies par anticorps de nouvelle génération. Keymed a construit un portefeuille de produits diversifiés dans le domaine de l'auto-immunité et de la biologie des tumeurs. Le pipeline de R&D comprend plus de 30 nouveaux médicaments de classe I développés par Keymed, dont beaucoup sont classés au premier rang en Chine et/ou parmi les trois premiers dans le monde.

