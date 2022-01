Selon App Annie, un record de 3,8 billions d'heures ont été passées sur les appareils mobiles en 2021

SAN FRANCISCO, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Les appareils mobiles continuent de dominer, les consommateurs ayant consacré un nombre record de 3,8 billions d'heures sur les appareils mobiles en 2021, selon App Annie, la principale entreprise de données et d'analyses mobiles qui aide les marques et les éditeurs à créer des expériences gagnantes. Dans son rapport State of Mobile 2022, l'entreprise a révélé plusieurs tendances sur la façon dont le monde continue de se diriger vers les appareils mobiles.

« Les appareils mobiles sont les plus grands de tous les temps et constituent les appareils de demain, a déclaré Theodore Krantz, président directeur général. Le grand écran disparaît lentement, alors que les appareils mobiles continuent de battre des records dans presque toutes les catégories – temps passé, téléchargements et revenus. »

L'année 2021 a été un record, alors que les consommateurs ont continué d'adopter un mode de vie mobile. Dans les 10 principaux marchés de services mobiles, on a consacré 4,8 heures par jour sur ces appareils. Les consommateurs ont dépensé 170 milliards de dollars dans les applications, soit 19 % de plus que l'an dernier. Les téléchargements continuent de croître de 5 % sur 12 mois pour atteindre 230 milliards.

Autres conclusions du rapport :

Les éditeurs ont lancé 2 millions de nouveaux jeux et applications, ce qui porte le total cumulatif à 21 millions

Malgré l'IDFA, les dépenses publicitaires ont atteint 295 milliards de dollars, soit une hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, et on estime qu'elles atteindront 350 milliards de dollars l'an prochain.

Les jeux mobiles sont passés à 116 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 %, la préférence allant aux jeux hyper occasionnels.

Les applications qui rapportent plus de 100 millions de dollars en dépenses des consommateurs ont augmenté de 20 %.

En tête de liste, on retrouve TikTok (une augmentation de 90 % à l'échelle mondiale, à l'extérieur de la Chine), 7 minutes sur 10 ont été consacrées à des applications sociales, photographiques ou vidéo.

Les dépenses des consommateurs dans le monde pour les applications de rencontre ont dépassé 4,2 milliards de dollars (une augmentation de 55 % par rapport à 2019).

Le temps passé sur les applications de shopping a atteint 100 milliards d'heures, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente, dominé par la fast-fashion, le shopping social et les grands acteurs de l'industrie.

Les applications sur la nourriture et les boissons ont franchi une nouvelle étape avec 194 milliards de sessions en 2021 (en hausse de 50 % sur 12 mois).

Le métavers catapulte les principales applications d'avatar encore plus loin avec une hausse de 160 % sur 12 mois.

« Les appareils mobiles nous rapprochent, que ce soit virtuellement ou en personne, a déclaré M. Krantz. L'avenir reposera sur une expérience de divertissement immersive que vous créerez. Vous ne regarderez pas de films, vous en serez l'acteur. »

Le rapport State of Mobile de cette année identifie les tendances macroéconomiques permettant aux marques et aux éditeurs de premier plan d'obtenir des résultats optimaux dans les domaines du jeu, de la technologie financière, de la vente au détail, des médias sociaux, de la vidéo et plus encore. Lire le rapport complet ici.

À propos d'App Annie

App Annie est la norme sur le marché des appareils mobiles. Notre mission est d'être les premiers à unifier les données des consommateurs et du marché pour générer des informations et des résultats tirant pleinement parti de la puissance de l'IA. Nous offrons des expériences numériques gagnantes à plus de 1 300 entreprises clientes et à plus d'un million d'utilisateurs inscrits partout dans le monde. L'entreprise a son siège social à San Francisco et a été fondée en 2010.

