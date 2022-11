Les articles de sport connaissent un regain de popularité à la 132e Foire de Canton

Les consommateurs du monde entier affluent à l'événement

GUANGZHOU, Chine, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- À la 132e Foire de Canton, plus de 800 fabricants de qualité se sont réunis dans la section consacrée aux articles de sport, de voyage et de loisirs, pour présenter une vaste gamme d'articles de sport haut de gamme aux acheteurs et aux consommateurs du monde entier, les encourageant à partager la joie et l'excitation du sport.

La section consacrée aux produits de sport, de voyage et de loisirs, qui a été l'un des points forts de la 132e Foire de Canton, a rassemblé plus de 60 000 articles sous un même toit. Ayant pour mission de satisfaire les attentes des consommateurs du monde entier en matière de sports et de conditionnement physique, la section a attiré un grand nombre d'acheteurs qui ont cherché à obtenir des renseignements d'ordre commercial.

Parmi les principaux exposants, Xianning Chang Rong Sport Products Co., Ltd., un fabricant d'équipement et d'accessoires de sport de ballon, a présenté une variété de ballons de football, de basketball et de volleyball. La gamme de produits de ce fabricant est conforme aux normes de l'International Matchball Standard (IMS), de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) et est largement utilisée dans les matchs et les entraînements au niveau des ligues. L'entreprise s'est associée à de nombreux magasins et à de nombreuses marques d'articles de sport de renommée internationale, dont GO Sport, NIKE et Sport City, et les produits offerts ont été bien accueillis par les acheteurs des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et du Japon, entre autres pays et régions.

Nantong Winner Sports Goods Co., Ltd., l'un des fabricants désignés des produits sous licence du 29e Comité d'organisation des Jeux olympiques, a participé à la Foire de Canton, avec plus de 60 types d'options de divertissement sportif présentant de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. L'entreprise se concentre sur la recherche et le développement et les produits écologiques, et détient de nombreux brevets. Sa nouvelle doublure brevetée en polymère pour ballon de sport est entièrement recyclable, et offre des paramètres de performance de calibre international pour ce qui est de la résistance à la pression, de l'étanchéité à l'air et de l'élasticité. La doublure a été mise en production aux fins d'application, offrant une expérience supérieure aux fans de sport du monde entier.

Hangzhou Green Sport Manufactory Co., Ltd. conçoit et produit des articles de sport de plein air depuis des décennies, et est devenu l'un des principaux fabricants dans l'industrie. L'entreprise est reconnue pour la qualité de ses produits et ses conceptions novatrices qui suscitent l'enthousiasme des amateurs de sport dans le monde entier.

