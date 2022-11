Consumidores de todo o mundo afluem para o evento

GUANGZHOU, China, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na 132ªFeira de Cantão, mais de 800 fabricantes de qualidade se reuniram na seção de Esportes, Viagens e Produtos de Lazer, que exibia uma ampla gama de produtos esportivos de ponta para compradores e consumidores de todo o mundo, incentivando-os a participarem da diversão e do entusiasmo dos esportes.

Como um dos destaques da 132ªFeira de Cantão, a seção de produtos para esportes, viagens e lazer reuniu mais de 60 mil exposições sob um mesmo teto. Com a missão de satisfazer às expectativas de consumidores de todo o mundo com relação a esportes e condicionamento físico, a seção atraiu um grande número de compradores para consultas de negócios.

Entre os principais expositores, a Xianning Chang Rong Sport Products Co., Ltd., fabricante de equipamentos e acessórios para esportes de bola, apresentou uma variedade de bolas de futebol, basquete e vôlei. A linha de produtos do fabricante de bolas está em conformidade com os padrões IMS, FIFA e FIVB e é amplamente utilizada em jogos e treinamentos em nível de liga. A empresa fez parceria com muitas das principais lojas e marcas internacionais de artigos esportivos, incluindo GO Sport, NIKE e Sport City, com seus produtos sendo bem recebidos por compradores dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Bélgica e Japão, entre outros países e regiões.

A Nantong Winner Sports Goods Co., Ltd., um dos fabricantes selecionados para produtos licenciados pelo Comitê Organizador da 29ª edição dos Jogos Olímpicos, participou da Feira de Cantão, com uma linha de mais de 60 tipos de opções de entretenimento esportivo com novos materiais e tecnologias. A empresa se concentra em P&D e produtos ecológicos, orgulhando-se de uma série de patentes. Seu novo revestimento de bola esportiva de polímero patenteado, com parâmetros de desempenho de campeão mundial em termos de resistência à pressão, vedação do ar e elasticidade, é totalmente reciclável. O revestimento foi colocado em produção para utilização, oferecendo uma experiência superior aos fãs de esportes do mundo todo.

A Hangzhou Green Sport Manufactory Co., Ltd., vem projetando e produzindo artigos esportivos de lazer ao ar livre há décadas e se tornou um dos principais fabricantes do setor. É conhecida pela qualidade dos produtos e designs inovadores que trazem alegria aos entusiastas dos esportes em todo o mundo.

