Les attaques terroristes plus meurtrières, malgré un déclin en Occident

LONDRES, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- La dixième édition annuelle de l'Indice mondial du terrorisme (IMT) révèle que les attaques sont plus meurtrières: 26% de plus de personnes meurent à chaque incident - la première augmentation de la létalité en cinq ans.

Après des améliorations substantielles dans l'activité terroriste entre 2016 et 2019, les progrès ont atteint un plateau, le nombre d'attaques et de décès restant à peu près le même depuis 2019. Le nombre de pays ayant enregistré un décès variait de 43 en 2020 à 42 en 2022.

La plaque tournante du terrorisme évolue rapidement vers des pays confrontés à l'instabilité politique, aux conflits et à la dégradation écologique, en particulier au Sahel. Selon l' ETR 2022 , huit des dix pays de la région affichent les pires résultats en matière de pénurie d'eau et de nourriture. Le Burkina Faso est une illustration de ce changement, où les décès causés par le terrorisme ont augmenté de 50% pour atteindre 1 135, et le nombre de décès par attaque a augmenté de 8%, laissant le pays avec le bilan le plus élevé.

L'an dernier, le terrorisme a fait 6 701 morts, soit 38% de moins qu'au sommet atteint en 2015. Cependant, le taux de létalité des deux groupes terroristes les plus meurtriers augmente. L'EI, le plus meurtrier, a connu une augmentation de 12% à 2,9 morts par attaque, tandis que le taux de létalité d'al-Shabaab est à son plus haut niveau depuis 2017, augmentant de 32% à 2,5 personnes par attaque. Cela montre que l'efficacité de ces deux groupes augmente. Les deux groupes terroristes les plus meurtriers étaient l'Armée de libération du Baloutchistan (BLA) et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (en arabe, Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, JNIM). L'EI est demeuré le groupe terroriste le plus meurtrier pour la huitième année consécutive, tandis que la BLA, qui opère au Pakistan, est maintenant le groupe terroriste qui connaît la croissance la plus rapide au monde, les décès attribuables au terrorisme ayant été multipliés par neuf, pour atteindre 233 en 2022.

Le nombre de décès dus au terrorisme au Sahel a augmenté de 7% et est maintenant supérieur à celui de l'Asie du Sud et de la région MOAN combinées. Cette zone est également la plus touchée au monde, représentant 43% des décès attribuables au terrorisme dans le monde. Elle est également confrontée à certaines des pires dégradations écologiques, qui sont amplifiées par le changement climatique. Les défis sont systémiques et comprennent une mauvaise sécurité alimentaire, un manque d'eau adéquate, une gouvernance faible, une criminalité endémique et certains des taux de croissance démographique les plus rapides au monde. La région a subi six tentatives de coup d'État depuis 2021, dont quatre ont été couronnées de succès.

Dans la région MOAN, la note globale a continué de progresser, s'appuyant sur les six dernières années, la proportion de décès liés au terrorisme dans le monde ayant considérablement diminué, passant de 57% en 2016 à un peu moins de 12% en 2022. La région a enregistré 791 décès en 2022, soit une baisse de 32% et c'est le chiffre le plus bas depuis 2013. Les attaques ont presque diminué de moitié pour arriver à 695. Il y a également eu une baisse substantielle des attentats suicides dans la région MOAN. En 2016, les attentats suicides ont fait 1 947 morts. En 2022, seulement six attentats suicides ont tué huit personnes.

En Occident, le nombre d'attaques continue de diminuer, avec des baisses successives chaque année depuis 2017. Quarante attaques ont été enregistrées en 2022, soit une baisse de 27% par rapport aux 55 attaques de 2021. Toutefois, le nombre de décès a plus que doublé, passant d'une base de neuf décès en 2021 à 19 en 2022. Dix des morts ont été causées par une attaque aux États-Unis lorsqu'un homme armé a tué des civils dans un supermarché à Buffalo, New York. Il s'agit de la première augmentation des décès en Occident depuis 2019. Le terrorisme idéologique, c'est-à-dire lié à l'extrémisme politique, demeure le type de terrorisme le plus courant en Occident, le terrorisme religieux ayant diminué de 89 % depuis le sommet atteint en 2016.

La dynamique du terrorisme change, les attaques non revendiquées devenant de plus en plus courantes. Sur les 3 955 attaques terroristes enregistrées en 2022, 33% n'ont pas été attribuées à un groupe. Le segment à la croissance la plus rapide était celui des djihadistes inconnus, en particulier au Sahel, avec des décès 18 fois plus élevés qu'en 2017.

Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP: "Le terrorisme demeure une grave menace pour la paix, avec des gains minimes réalisés au cours des trois dernières années. Les djihadistes islamiques se sont montrés adaptables, cherchant des zones d'instabilité dans lesquelles ils peuvent opérer. Il est de plus en plus évident que, pour lutter contre le terrorisme, il faut adopter des approches systémiques, notamment s'attaquer à la mauvaise gouvernance, au faible niveau de capacité gouvernementale, à la pauvreté, aux griefs collectifs et au recours à la force cinétique."

" Alors que le conflit en Ukraine accapare l'attention et les ressources du monde entier, il est crucial que la lutte mondiale contre le terrorisme demeure une priorité politique. À mesure que sa nature évolue, il est impératif que la réponse de la communauté internationale continue d'évoluer. Ce n'est pas le moment de faire preuve de complaisance et une perte d'attention entraînera une menace accrue de terrorisme à l'avenir. La lutte contre le terrorisme est l'un des rares domaines où les superpuissances du monde ont un objectif commun."

Il est évident que la guerre en Ukraine a détourné des ressources militaires, ce qui a entraîné une instabilité accrue, y compris au Sahel, où la Russie et la France ont réduit leur présence militaire. Contrairement à la tendance générale de la région MOAN en Syrie, l'activité de l'EI est en hausse, causant 42 % de plus de morts provoquées par le terrorisme qu'en 2021, du fait qu'il y a eu un peu moins d'attaques. Le tremblement de terre dans la région entraînera une instabilité accrue, car il s'est produit dans les zones où l'EI opère. Les 344 morts terroristes causées par l'EI en Syrie en 2022 devraient également augmenter.

Les conflits violents et les guerres sont les principaux moteurs du terrorisme, avec 88% des attaques terroristes et 98% des décès dans les pays où des conflits sont actifs.

Plusieurs pays connaissent actuellement d'importants changements écologiques et climatiques, en particulier dans les zones sujettes aux conflits, exacerbant ces problèmes. Selon l' ETR 2022 , 27 pays sont confrontés à des menaces écologiques catastrophiques, tout en ayant de faibles niveaux de résilience sociétale. Ces pays sont regroupés dans trois régions: l'Afrique subsaharienne, la région MOAN et l'Asie du Sud, qui sont également les régions les plus touchées par le terrorisme.

L'évolution des drones transforme rapidement la nature du conflit et est apparue comme une nouvelle tendance dans les attaques où des groupes comme l'EI, Boko Haram et les Houthis utilisent cette technologie. Selon les dernières estimations, 65 acteurs non étatiques peuvent maintenant déployer des drones, dont la portée varie de quelques kilomètres à 1 500 kilomètres pour les drones militaires. Leur utilisation dans l'attaque Houthi-Saudi Aramco 2019 illustre la puissance de cette technologie, avec des drones lancés depuis le Yémen, à plus de 800 km de l'endroit de l'attaque. L'absence actuelle de contre-mesures signifie que les drones sont susceptibles d'être utilisés plus fréquemment.

L'Institut de l'économie et de la paix (IEP), l'éminent groupe de réflexion international, a publié le 10e Indice mondial du terrorisme, qui offre la ressource la plus complète sur les dernières tendances du terrorisme dans le monde. L'Indice évalue différents facteurs pour déterminer son score, notamment le nombre d'incidents, de morts, de blessés et d'otages, et intègre des données sur les conflits et des données socio-économiques pour fournir une compréhension plus complète du terrorisme.

* Les talibans ont pris le contrôle du gouvernement en 2021, de sorte que leurs actions ne sont pas reflétées dans les données de cette année.

