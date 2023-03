Ataques terroristas mais fatais, apesar do declínio no Ocidente

Os ataques se tornaram mais fatais com o aumento da letalidade aumentando em 26%.

As mortes por terrorismo diminuíram em 9%, embora isso seja atribuído à transição do Talibã de grupo terrorista para ator estatal*.

Fora do Afeganistão, as mortes por terrorismo aumentaram 4% no resto do mundo.

O Estado Islâmico (EI) e seus afiliados permaneceram o grupo terrorista mais mortal do mundo em 2022 pelo oitavo ano consecutivo, com ataques em 21 países.

As mortes por ataques de jihadistas desconhecidos em todo o mundo são 8 vezes maiores do que em 2017, representando 32% de todas as mortes por terrorismo e 18 vezes mais em Sahel.

Sahel é a região mais impactada, representando 43% das mortes por terrorismo global, 7% a mais do que no ano anterior.

O declínio do terrorismo no Ocidente é enfrentado com ataques intensificados em outras regiões.

O terrorismo prospera em países com ecologias pobres e choques induzidos pelo clima.

A tecnologia de drones e seu uso continuam a evoluir rapidamente, especialmente com grupos como o EI, Boko Haram e Houthis.

LONDRES, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ — A décima edição anual do Global Terrorism Index (GTI) revela que os ataques são mais mortíferos, com 26% mais mortes em cada incidente — o primeiro aumento de letalidade em cinco anos.

Após melhorias substanciais na atividade terrorista entre 2016 e 2019, o progresso estagnou com ataques e mortes permanecendo praticamente os mesmos desde 2019. O número de países que registraram uma morte variou de 43 em 2020 a 42 em 2022.

O centro do terrorismo está mudando e avançando rapidamente em direção aos países que enfrentam instabilidade política, conflito e degradação ecológica, particularmente no Sahel. Oito dos dez países desta região têm as piores pontuações em escassez de alimentos e água, de acordo com o LETR 2022. A Burquina Faso é uma ilustração dessa mudança, em que as mortes causadas pelo terrorismo aumentaram em 50% para 1.135, e o número de mortes por ataque aumentou em 8%, deixando o país com o mais alto número de mortes.

No ano passado, o terrorismo resultou em 6.701 mortes, 38% menor do que no pico de 2015. No entanto, a taxa de letalidade dos dois grupos terroristas mais mortais está aumentando. O EI, o mais mortal, observou um aumento de 12% para 2,9 mortes por ataque, enquanto a taxa de letalidade de al-Shabaab está no mais alto nível desde 2017, aumentando de 32% para 2,5 pessoas por ataque. Isso destaca que a eficácia desses dois grupos está aumentando. Os dois grupos terroristas mais mortais foram o Balochistan Liberation Army (BLA) e Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen (JNIM). O EI continua sendo o grupo terrorista mais mortal pelo oitavo ano consecutivo, enquanto o BLA, que opera no Paquistão, agora é o grupo terrorista de crescimento mais rápido do mundo, com mortes por terrorismo aumentando nove vezes para 233 mortes no país em 2022.

As mortes por terrorismo no Sahel aumentaram a 7% e agora são maiores do que o sul da Ásia e o MENA combinadas. A área também é a região mais impactada do mundo, representando a 43% das mortes por terrorismo em todo o mundo. A região também enfrenta algumas das piores degradação ecológica, ampliada pelas mudanças climáticas. Os desafios são sistêmicos e incluem falta de segurança alimentar, falta de água adequada, governança fraca, criminalidade desenfreada e algumas das taxas de crescimento populacional mais rápidas do mundo. A região sofreu seis tentativas de golpe desde 2021, das quais quatro foram bem-sucedidas.

No MENA, a pontuação geral continuou a melhorar, com base nos últimos seis anos, com a proporção de mortes globais por terrorismo caindo substancialmente, de 57% em 2016 para pouco menos de 12% em 2022. A região registrou 791 mortes em 2022, uma queda de 32% e o menor número da região desde 2013. Os ataques caíram quase pela metade para 695. Também houve uma queda substancial nos atentados suicidas no MENA, em 2016, os atentados suicidas resultaram em 1.947 mortes. Em 2022, houve apenas seis atentados suicidas que mataram oito pessoas.

No Ocidente, o número de ataques continua a cair, com quedas sucessivas todos os anos desde o ano de 2017. Quarenta ataques foram registrados em 2022, uma queda de 27% quando comparado aos 55 ataques em 2021. No entanto, o número de mortes mais que dobrou, passando de uma base baixa de 9 em 2021 para 19 em 2022. Dez das mortes foram causadas por um ataque nos Estados Unidos, quando um atirador matou civis em um supermercado em Buffalo, Nova York. Esse é o primeiro aumento nas mortes no ocidente desde 2019. O terrorismo de motivação ideológica, ou seja, aqueles relacionados ao extremismo político, continua a ser o tipo mais comum de terrorismo no Ocidente, com o terrorismo de motivação religiosa diminuindo 89% desde o pico em 2016.

A dinâmica do terrorismo está mudando com ataques sem autoria declarada se tornando mais comuns. Dos 3.955 ataques terroristas registrados em 2022, 33% não foram atribuídos a um grupo. O segmento de crescimento mais rápido foi o dos jihadistas desconhecidos, especialmente no Sahel, com mortes dezoito vezes mais do que em 2017.

Steve Killelea, Fundador e Presidente Executivo do IEP:"O terrorismo continua sendo uma séria ameaça à paz, com ganhos mínimos obtidos nos últimos três anos. Os jihadistas islâmicos provaram ser adaptáveis, buscando áreas de instabilidade nas quais possam operar. Está se tornando cada vez mais óbvio que, para combater o terrorismo, são necessárias abordagens sistêmicas, incluindo a abordagem de má governança, baixos níveis de capacidade do governo, pobreza, queixas de grupo e uso de força cinética."

"Como o conflito na Ucrânia consome a atenção do mundo e seus recursos, é crucial que a luta global contra o terrorismo permaneça no topo da agenda política. À medida que sua natureza evolui, é imperativo que a resposta da comunidade internacional continue a evoluir. Não é hora para complacência e uma perda de foco levará a uma maior ameaça de terrorismo no futuro. A luta contra o terrorismo é uma das poucas áreas restantes onde as superpotências do mundo têm um objetivo comum."

É evidente que a guerra na Ucrânia desviou os recursos militares, levando a um aumento da instabilidade, inclusive no Sahel, onde a Rússia e a França diminuíram sua presença militar. Ao contrário da tendência geral da MENA na Síria, a atividade está aumentando, causando 42% mais mortes por terrorismo do que em 2021, resultando de um pouco menos ataques. O terremoto na região resultará em maior instabilidade, uma vez que ocorreu em áreas onde o Estado Islâmico opera. Também é provável que as 344 mortes por terrorismo causadas pelo Estado Islâmico na Síria em 2022 possam aumentar.

Os conflitos violentos e a guerra são os impulsionadores mais significativos do terrorismo, com 88% de ataques terroristas e a 98% das mortes ocorridas em países com conflitos ativos.

Atualmente, vários países estão passando por mudanças ecológicas e induzidas pelo clima significativas, particularmente em áreas propensas a conflitos, exacerbando esses problemas. De acordo com o ETR 2022, 27 países enfrentam ameaças ecológicas catastróficas, ao mesmo tempo em que apresentam baixos níveis de resiliência social. Esses países em crise são agrupados em três regiões: África Subsaariana, MENA e Sul da Ásia, e também são as regiões mais afetadas pelo terrorismo.

A evolução dos drones está transformando rapidamente a natureza dos conflitos e emergiu como uma nova tendência em ataques com grupos como o Estado Islâmico, o Boko Haram e o Houthis usando a tecnologia. As estimativas mais recentes sugerem que 65 atores não estatais agora podem implementar drones, que variam de alguns quilômetros até 1.500 quilômetros para drones de classe militar. Seu uso no ataque de 2019 a Houthi-Saudi Aramco ilustra o poder dessa tecnologia, com drones lançados do Iêmen, a mais de 800 km de distância. A atual falta de contra medidas existentes significa que é provável que os drones sejam usados com mais frequência.

O Instituto de Economia e Paz (IEP), importante think tank internacional, lançou o 10.º Índice Global de Terrorismo anual, oferecendo o recurso mais extenso sobre as últimas tendências terroristas em todo o mundo. O índice avalia vários fatores para determinar sua pontuação, incluindo o número de incidentes, mortes, ferimentos e reféns, e integra conflitos e dados socioeconômicos para oferecer uma compreensão abrangente do terrorismo.

* O Talibã assumiram o controle do governo em 2021, portanto, suas ações não se refletem nos dados deste ano.

Global Terrorism Index (GTI)

O GTI do Instituto de Economia e Paz oferece um resumo abrangente das principais tendências e padrões globais do terrorismo nos últimos 15 anos. O relatório classifica 163 países (99,7 % da população mundial) de acordo com o impacto do terrorismo. Os indicadores incluem o número de incidentes terroristas, mortes, feridos e reféns.

O relatório GTI é produzido usando dados da TerrorismTracker e de outras fontes. O TerrorismTracker oferece registros de eventos sobre ataques terroristas desde 1 de janeiro de 2007. O conjunto de dados contém mais de 65.000 incidentes terroristas para o período 2007 a 2022.

Instituto para Economia e Paz

O Instituto para Economia e Paz (IEP) é o grupo de reflexão líder mundial dedicado ao desenvolvimento de métricas para analisar a paz e quantificar seu valor econômico. Ele faz isso desenvolvendo índices globais e nacionais, incluindo o Índice Global da Paz anual, calculando o custo econômico da violência e entendendo a Paz Positiva, que são as atitudes, instituições e estruturas que criam e sustentam sociedades pacíficas.

