LES AZORES METTENT EN PLACE LE PLUS GRAND RÉSEAU DE ZONES MARINES PROTÉGÉES DE L'ATLANTIQUE NORD

PONTA DELGADA, Portugal, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le monde se prépare à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (CDB COP16), la région autonome des Azores a adopté une législation innovante désignant le plus grand réseau d'aires marines protégées de l'Atlantique Nord.

Cette décision historique sauvegarde 30 % de la mer entourant l'archipel des Azores, soit 287 000 km², dont la moitié est entièrement protégée et ne fait l'objet d'aucune extraction de ressources naturelles. L'autre moitié du réseau est hautement protégée. Il s'agit d'une étape importante pour la conservation du milieu marin à l'échelle mondiale et d'un précédent important pour les prochaines négociations sur la biodiversité.

La décision des Azores intervient à un moment crucial, alors que les nations du monde entier s'efforcent de mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, dans lequel 196 pays ont convenu que la protection de 30 % des terres et des océans de la planète d'ici à 2030 (objectif 30x30) est essentielle à la santé future de la planète. Cette législation ouvre la voie à la stratégie de l'Union européenne en matière de biodiversité à l'horizon 2030 et fait progresser les objectifs mondiaux en matière de protection des océans.

Les zones marines protégées sont largement reconnues comme l'outil le plus efficace dans l'effort mondial pour inverser la perte de biodiversité et renforcer la résilience des océans face au changement climatique. Le leadership des Azores est une source d'inspiration, étant donné que moins de 3 % des océans de la planète sont entièrement ou fortement protégés.

« Les Azores sont connues depuis longtemps pour leur nature océanique unique et, grâce à cette décision, nous ouvrons la voie à un océan productif et dynamique. La mer fait partie intégrante de notre identité collective, elle est vitale sur le plan social, culturel et économique. Nous nous engageons à protéger et à régénérer nos océans afin de soutenir une économie bleue saine. La décision que nous avons prise à l'issue d'un processus scientifique et participatif, qui a abouti à la protection de 30 % de nos mers, est un exemple que d'autres régions doivent suivre dès à présent pour garantir la santé future de la planète. » José Manuel Bolieiro, président du gouvernement régional des Azores.

Les Azores sont un archipel portugais composé de neuf îles volcaniques situées au milieu de l'océan Atlantique Nord. La mer des Azores, d'une superficie d'environ 1 000 000 km², représente 55 % des eaux portugaises et environ 15 % des eaux européennes. Il contient certains des environnements insulaires, de haute mer et d'eau profonde les plus importants, les plus uniques et les plus fragiles de l'Atlantique Nord. Le réseau de zones marines protégées, désormais approuvé, crée un sanctuaire pour la nature, notamment pour les requins, les poissons, les baleines, les coraux d'eau profonde et les écosystèmes uniques des cheminées hydrothermales, ce qui permet de préserver la santé des océans, dont dépendent l'économie bleue et les communautés açoriennes.

La création de ce réseau de zones marines protégées est le fruit d'un vaste processus participatif. Au total, le gouvernement a organisé plus de 40 réunions avec des représentants de différents secteurs, notamment le secteur de la pêche, le transport maritime, les opérateurs de tourisme maritime et les organisations non gouvernementales de protection de l'environnement. Le résultat a été la conception en collaboration d'un réseau d'aires marines protégées qui profite aux populations, à la nature et à l'économie, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles dans la région.

Dossier de presse comprenant

Photos sous-marines et de drone en haute résolution

Cartes à haute résolution du réseau de zones protégées

B-roll footage of marine life in the Azores (en anglais)

Liste des porte-parole

AMP : Des outils essentiels pour la santé des océans

Une aire marine protégée (AMP) est une zone océanique destinée à la conservation de la nature où des limites sont imposées à l'activité humaine. La science montre que les AMP bénéficiant d'une protection totale et élevée sont les plus bénéfiques, tant pour la nature que pour l'homme. Selon le guide des AMP, les différents types de protection sont définis comme suit :

Protection complète : Aucune activité extractive ou destructrice n'est autorisée ; tous les impacts négatifs sont réduits au minimum. Haute protection : Seules les activités extractives légères ayant un faible impact total sont autorisées, tous les autres impacts pouvant être réduits étant minimisés. Protection contre la lumière : Il existe une certaine protection de la biodiversité, mais l'extraction et d'autres impacts modérés à importants sont autorisés. Protection minimale : L'extraction extensive et d'autres impacts sont autorisés, mais le site offre encore quelques avantages en matière de conservation dans la région.

Il a été prouvé que les zones marines protégées

Restaurer les populations de poissons et améliorer la biodiversité, au bénéfice des communautés de pêcheurs locales grâce à des effets d'entraînement.

Protéger les habitats essentiels des espèces menacées

Accroître la résilience des écosystèmes face au changement climatique et à la pollution

Stimuler les possibilités d'écotourisme durable

Soutenir les moyens de subsistance durables des communautés côtières

À propos de Blue Azores

Axé sur la conservation et l'utilisation durable de la mer des Azores, fondé sur les meilleures connaissances scientifiques et avec la participation de la communauté, le programme « Azores bleues » vise à contribuer à la protection, à la promotion et à la valorisation du capital naturel marin de l'archipel, en créant de nouvelles voies pour le développement économique durable de la région. Elle favorise ainsi la conservation des océans, la mise en valeur de la nature et des activités qui en dépendent, et la promotion d'une économie bleue durable. Il est né d'un partenariat entre le Gouvernement régional des Azores, la Fondation Oceano Azul et le Institut Waitt, et en collaboration avec l'Université des Açores.

Pour plus d'informations :

BlueAzores.org

Faits et chiffres