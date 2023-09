Les Bangladais expatriés peuvent désormais effectuer des transferts d'argent transfrontaliers en toute simplicité grâce au partenariat entre Nagad Limited et TerraPay

DHAKA, Bangladesh, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les Bangladais expatriés dans le monde entier peuvent désormais envoyer de l'argent en toute simplicité. Nagad Limited, l'un des principaux fournisseurs de services financiers mobiles au Bangladesh, s'associe à TerraPay, un réseau de paiement international, pour révolutionner le paysage des transferts de fonds transfrontaliers. Cette collaboration prometteuse marque une étape importante pour la région en offrant aux expatriés bangladais un moyen rapide, abordable et sûr d'envoyer leur argent durement gagné à leur famille restée au pays.

Nagad, connue pour son engagement en faveur de l'innovation et de solutions axées sur le client, s'est associée à TerraPay pour tirer parti de sa plateforme d'interopérabilité et de son vaste réseau couvrant 200 pays. Cette alliance stratégique permet à Nagad de mettre un place un moyen rationalisé pour les transferts d'argent transfrontaliers en temps réel, en s'assurant que les expatriés et leurs familles aient accès à des fonctionnalités hautement sécurisées et à une incitation gouvernementale de 25 BDT par tranche de 1 000 BDT lorsqu'ils reçoivent des fonds dans leurs portefeuilles Nagad, et ce pour un coût minime.

TerraPay, réputée pour sa présence mondiale, est enregistrée et réglementée sur 29 marchés internationaux. Partenaire clé des banques, des portefeuilles mobiles, des opérateurs de transfert d'argent, des commerçants et des institutions financières du monde entier, TerraPay contribue à la création d'un écosystème financier international plus vaste et plus inclusif. En outre, l'investissement stratégique de Visa dans TerraPay améliore l'expérience du commerce numérique transfrontalier pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises.

Cette collaboration permet à Nagad de se connecter à la présence du réseau TerraPay dans le monde entier et d'assurer une disponibilité de services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Trust Bank Limited, une banque commerciale privée réputée au Bangladesh, a joué un rôle essentiel en facilitant le partenariat entre TerraPay et Nagad, ce qui a permis à Nagad Limited d'opérer en tant que prestataire de services de transfert de fonds approuvé par la Banque du Bangladesh.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a fait part de son enthousiasme vis-à-vis de ce partenariat en déclarant : « Nous sommes ravis d'avoir établi ce partenariat important avec Nagad pour permettre aux Bangladais expatriés d'effectuer des transferts de fonds plus rapides et plus sûrs. Ces portefeuilles sont les principaux outils permettant d'envoyer de l'argent au pays, et l'objectif de TerraPay est d'assurer un processus fluide et instantané pour le consommateur final, c'est-à-dire les familles dans la plupart des cas. Nagad permet à notre marque d'atteindre son objectif, et nous sommes ravis de tirer parti de notre plateforme d'interopérabilité et de contribuer à simplifier la vie des gens. »

Tanvir A. Mishuk, fondateur et directeur général de Nagad Limited, a partagé son enthousiasme au sujet de l'accord avec TerraPay en indiquant : « Depuis le début, nous essayons de rendre la vie des gens plus facile. Désormais, les expatriés bangladais qui vivent dans différents pays peuvent envoyer chez eux l'argent qu'ils ont durement gagné par l'intermédiaire de Naga Limited en utilisant le réseau de TerraPay. Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat, qui constitue un véritable cadeau pour les expatriés et leurs familles. »

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit des paiements mérite un voyage sans frontières aussi sûr que celui des plus grands. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistrée et réglementée à travers 29 marchés internationaux, TerraPay est l'un des principaux partenaires mondiaux pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à un vaste réseau de plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et de plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles dans 121 pays destinataires et 210 pays émetteurs, TerraPay permet à ses partenaires de devenir les ambassadeurs de l'inclusion financière mondiale.

