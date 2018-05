Les bénéfices de XCMG explosent, tandis que la reprise économique mondiale stimule la demande relative aux engins de construction

En 2017, le résultat net a grimpé de 389,31 %, atteignant 1,02 milliard de RMB, contre 208,6 millions de RMB l'année précédente, dépassant de loin la croissance du chiffre d'affaires de 72,46 % annoncé par la société dans son rapport annuel précédent. En 2018, XCMG prévoit des ventes avoisinant 36,8 milliards de RMB, soit une croissance annuelle de 26,3 %.

« Bien que la montée du protectionnisme et la hausse des tensions sino-américaines jettent un voile sur l'économie mondiale, la tendance à la mondialisation est irréversible, ce qui permet à XCMG de poursuivre son expansion mondiale », a déclaré Wang Min, le président de XCMG. « Sur le marché intérieur, nous exploiterons notre force relative à la qualité des produits et aux canaux de distribution pour augmenter notre part de marché et nous entendons devenir un 'fabricant intelligent' en investissant dans les technologies et dans nos employés. »

Les fabricants chinois d'engins de construction profitent de la reprise, après une récession de cinq ans entre 2011 et 2016, qui a vu le secteur plonger aux deux tiers de son niveau maximum. En 2017 en Chine, les investissements en matière d'infrastructure se sont accélérés tandis que l'économie s'est stabilisée, ce qui a stimulé le secteur.

Bien que les résultats exceptionnels de XCMG l'an dernier ont été soutenus par la consolidation du secteur, renforçant la position de l'entreprise sur le marché, l'un des motifs de satisfaction est sa forte croissance à l'étranger.

En 2017, XCMG est devenu le plus grand exportateur chinois d'engins de construction vers la région Asie-Pacifique, les ventes augmentant de 71 %. Entre-temps, les exportations vers huit pays d'Amérique du Sud ont été multipliées par 1,6, la société prenant racine sur le continent et commençant à procéder à des R-D sur les excavatrices au niveau local. En Europe, les produits de levage de XCMG ont bien marché en Allemagne.

Les ventes à l'étranger de XCMG continueront de tirer parti de l'initiative chinoise « une ceinture, une route », qui stimule les investissements en infrastructures dans les régions situées le long de la « route de la soie » moderne, reliant la Chine aux pays eurasiatiques.

XCMG continuera d'accroître sa part du marché mondial en ciblant les régions clés, en investissant davantage dans la recherche et les services mondiaux et en s'efforçant de procéder à des percées sur les marchés haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord.

Plus grand fabricant au monde de camions grues et de rouleaux compresseurs lourds, XCMG renforcera sa compétitivité principale, tout en étudiant de nouvelles possibilités dans de nouveaux secteurs comme la protection de l'environnement. En outre, la société investira lourdement dans la prochaine génération de technologies de l'information dans le cadre de sa stratégie visant à devenir un « fabricant intelligent ».

XCMG (000425.SZ) est un fabricant multinational de matériels lourds, actif depuis 74 ans. La société se classe actuellement au sixième rang dans l'industrie mondiale des machines de construction. Ses produits s'exportent dans plus de 177 pays et régions du monde.

