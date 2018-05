Lucros da XCMG crescem conforme a recuperação da economia mundial impulsiona a demanda por máquinas de construção

Em 2017, o lucro líquido subiu de RMB 208,6 milhões para RMB 1,02 bilhão, um aumento de 389,31% em comparação com o ano anterior, superando significativamente o crescimento da receita de 72,46% que a empresa declarou em seu relatório anual anterior. Em 2018, a XCMG prevê um volume de vendas de RMB 36,8 bilhões, representando um crescimento de 26,3% sobre o ano anterior.

"Apesar do crescente protecionismo e do aumento dos atritos entre a China e os EUA que tornam nebulosa a economia global, a tendência da globalização é irreversível, habilitando a XCMG a continuar sua expansão global", disse o presidente da XCMG, Wang Min. "No mercado doméstico, iremos alavancar nossa força em qualidade do produto e canais de venda para expandir a participação de mercado e procuraremos nos tornar uma 'fabricante inteligente', investindo em tecnologia e em nosso pessoal".

As fabricantes de máquinas de construção chinesas estão se beneficiando de uma recuperação, após cinco anos, de 2011 a 2016, de desaceleração, durante os quais o setor encolheu em dois terços em comparação com seu pico. Em 2017, os investimentos em infraestrutura na China aceleraram, enquanto a economia a se estabilizou, dando um impulso ao setor.

Apesar de o desempenho fantástico da XCMG no ano passado ter sido ajudado pela consolidação da indústria, o que fortaleceu a posição da empresa no mercado, o destaque foi seu forte crescimento internacional.

Em 2017, a XCMG se tornou a maior exportadora chinesa de máquinas de construção para a região da Ásia e do Pacífico, com as vendas crescendo 71%. Por enquanto, as exportações para oito países da América do Sul cresceram 1,6 vezes, enquanto a localização se enraizou no continente e a empresa começou a conduzir pesquisa e desenvolvimento de escavadeiras localmente. Na Europa, os guindastes da XCMG se tornaram popular na Alemanha.

As vendas da XCMG no exterior continuarão a se beneficiar da Iniciativa Cinturão e Estrada (Belt & Road) da China, que está impulsionando os investimentos em infraestrutura em regiões ao longo da moderna "Estrada da Seda", que liga a China aos países da Eurásia.

A XCMG continuará a expandir sua participação de mercado globalmente por visar regiões essenciais, intensificando os investimentos em pesquisa e serviços globais e buscando progressos nos principais mercados da Europa e da América do Norte.

A empresa, que é a maior fabricante mundial de caminhões-guindaste e de rolos compressores para serviço pesado, irá fortalecer sua competitividade essencial, ao mesmo tempo que irá explorar oportunidades em novos setores, tais como proteção ambiental. Além disso, a XCMG irá investir pesadamente na próxima geração de tecnologias da informação, como parte de sua estratégia para se tornar uma "fabricante inteligente".

Sobre a XCMG

A XCMG (000425.SZ) é uma fabricante multinacional de máquinas pesadas, com 74 anos de história. Atualmente, a empresa está classificada em sexto lugar no setor de máquinas de construção mundial. A empresa exporta para mais de 177 países e regiões de diversas partes do mundo.

Visite: www.xcmg.com ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694137/XCMG_PT.jpg

FONTE XCMG

SOURCE XCMG

Related Links

http://www.xcmg.com