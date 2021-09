Les bénévoles de LyondellBasell orientent leurs activités du Global Care Day sur le développement durable

« Chez LyondellBasell, il est important de redonner aux communautés où nous vivons et exerçons nos activités. C'est pour cette raison qu'au cours des deux dernières décennies, nos bénévoles ont profité du Global Care Day pour avoir un impact positif de taille, a déclaré Michael McMurray, vice-président exécutif et directeur financier chez LyondellBasell. Les projets de cette année s'inspirent de la Journée mondiale du nettoyage et mettent l'accent sur le développement durable, en complément aux objectifs et initiatives de notre entreprise visant à promouvoir des solutions durables , à préserver l'environnement et à laisser un monde meilleur aux générations futures. »

Voici quelques-uns des projets de services communautaires menés par LyondellBasell dans le cadre du Global Care Day :

Cincinnati ( Ohio )

Aider à améliorer la gestion des plaines inondables et la qualité de l'eau dans les canaux principaux et les affluents du Mill Creek dans le Grand Cincinnati, dans le cadre du nettoyage du Mill Creek.



Lake Charles, Louisiane

Travailler de concert avec la ville de Lake Charles pour replanter, le long d'un sentier pédestre, des arbres qui ont été endommagés ou déracinés en 2020 lors des ouragans Laura et Delta.



Pune , Inde

Retirer les déchets de plastique qui se sont accumulés autour de la rivière Mula-Mutha à la suite de la mousson en juillet, en collaboration avec le groupe Swachh Pune -Swachh Bharat.



Suzhou, Chine

Participer à un nettoyage communautaire du parc Yangcheng Lake Park, et éduquer les enfants qui se sont impliqués dans cette initiative au sujet de la classification des déchets.

Depuis 2018, les employés de LyondellBasell ont consacré plus de 43 000 heures à améliorer leurs communautés pendant le Global Care Day. Denise de Hek, qui travaille à l'installation de LyondellBasell à Moerdijk et qui a participé à des projets de services communautaires pour le Global Care Day pendant plus de cinq ans, a déclaré qu'elle avait le sentiment de pouvoir faire le bien dans sa communauté, parce que l'entreprise accorde la priorité au bénévolat.

« J'ai consacré de nombreuses heures de bénévolat à faire une différence dans ma communauté, et j'en suis fière, a déclaré Mme de Hek. Le fait que je puisse réfléchir au temps que j'ai passé à faire du bénévolat, et la plupart du temps aux côtés de mes collègues de travail, témoigne de l'engagement de notre entreprise à créer des communautés dynamiques où les employés vivent et travaillent. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les investissements communautaires de LyondellBasell, visitez la page Web Advancing Good de l'entreprise.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises au monde spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage. Grâce à des employés présents aux quatre coins du monde, LyondellBasell fabrique des matériaux et des produits sans lesquels il serait impossible de trouver des solutions aux défis d'aujourd'hui : améliorer de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, assurer la pureté de l'eau au moyen de tuyaux plus robustes et polyvalents, améliorer la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique d'un grand nombre de véhicules circulant sur nos routes, ou encore veiller à la sécurité et à l'efficacité des appareils électroniques. Commercialisant ses produits dans plus de 100 pays, LyondellBasell est le plus grand fabricant mondial de composés polypropylènes et l'entreprise qui octroie le plus de licences de technologies à base de polyoléfines. En 2021, LyondellBasell figurait pour la quatrième année consécutive dans la liste des World's Most Admired Companies (sociétés les plus admirées au monde) du magazine Fortune. Pour en savoir plus sur LyondellBasell, consultez le site www.LyondellBasell.com.

