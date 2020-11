Les candidatures au Prix Empereur Maximilien sont maintenant acceptées

Une quête de projets qui renforcent la solidarité européenne en temps de crise

INNSBRUCK, Autriche, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Appel à candidatures : le Prix Empereur Maximilien accepte désormais les candidatures pour toutes les initiatives et tous les projets qui ont particulièrement contribué à la cohésion de l'Europe. Le prix d'encouragement est doté de 10 000 euros. Le président du Conseil des Communes et Régions d'Europe, Stefano Bonaccini, le président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Anders Knape, et le président du Comité européen des régions, Apostolos Tzitzikostas pourraient devenir les mécènes du Prix.

Changer les choses

En raison de la pandémie de COVID-19, la devise « Relever ensemble les enjeux – Rendre l'Europe plus forte » fait, depuis le printemps, partie intégrante de la société. « En ces périodes comme celle que nous vivons actuellement avec ses défis particuliers, il est plus important que jamais [...] de maîtriser ensemble la pandémie et ses conséquences », a déclaré le gouverneur Günther Platter. Dans ce contexte, le Land de Tyrol et la ville d'Innsbruck ont décidé de mettre l'accent sur l'« engagement civil et social et [la] contribution de la jeunesse européenne en cette période de crise ». Les initiatives et les projets de tous les secteurs de la société, qui ont trouvé une voie pour mettre en pratique la solidarité qui lie l'Europe, peuvent être soumis sur le site www.prixempereurmaximilien.at

Cohésion et force

« Une Europe puissante et unifiée a besoin d'hommes et de femmes qui réalisent leurs idées et leurs projets avec beaucoup de créativité malgré les obstacles soudains qu'ils rencontrent. Nous recherchons des projets et des initiatives qui mettent en pratique l'idée européenne, au-delà des frontières locales, régionales et nationales », a jouté Georg Willi, le maire d'Innsbruck. La conseillère municipale responsable de l'événement, Christine Oppitz-Plörer, espère que de nombreuses candidatures seront déposées : « Les mots à la mode pour le Prix Empereur Maximilien de cette année sont significatifs : communes – regions – une Europe unie . Nous avons besoin de la cohésion européenne et des possibilités de l'Europe, en particulier pour nos jeunes. »

En quête de projets dans toute l'Europe

L'appel à candidatures à l'échelle européenne se termine le 31 janvier 2021. Un jury d'experts choisira le projet vainqueur parmi les soumissions au cours de la prochaine année.

