Premio Emperor Maximilian: se abre el plazo para enviar propuestas

En busca de proyectos que refuercen la solidaridad europea en tiempos de crisis

INNSBRUCK, Austria, 20 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Se abre el plazo para enviar propuestas: Comienza la convocatoria competitiva al «Premio Emperor Maximilian» para todos los proyectos e iniciativas con una contribución especial a la cohesión europea. El premio de patrocinio está dotado con 10 000 euros. Tres funcionarios europeos podrían ganar como patrocinadores: los presidentes Stefano Bonaccini (Consejo de Municipios y Regiones Europeos), Anders Knape (Congreso de Autoridades Locales y Regionales) y Apostolos Tzitzikostas (Comité Europeo de las Regiones).

Marquemos la diferencia

Debido a la pandemia de COVID-19, el lema «Afrontando los retos juntos, por una Europa más fuerte» se ha convertido desde primavera en una parte esencial de la sociedad. «Sobre todo en estos tiempos particularmente difíciles, es más importante que nunca actuar conjuntamente para superar la pandemia y sus consecuencias», destaca el gobernador Günther Platter. Ante esta situación, la región del Tirol y la ciudad de Innsbruck decidieron el enfoque temático «El compromiso de la sociedad civil y la contribución de los jóvenes europeos en tiempos de crisis». Los proyectos e iniciativas de todas las áreas de la sociedad, que viven el vínculo europeo, se pueden presentar en el sitio www.emperormaximilianprize.at

Cohesión y fuerza

«Una Europa fuerte y unida necesita personas que hagan realidad sus ideas y proyectos de forma creativa a pesar de los obstáculos que surgen de repente. Buscamos proyectos e iniciativas que pongan en práctica la idea europea, más allá de las fronteras locales, regionales y nacionales», comenta el alcalde Georg Willi. La consejera municipal responsable, Christine Oppitz-Plörer, espera recibir muchas propuestas: «Las palabras clave del "Premio Emperor Maximilian" de este año son muy significativas: local, regional y unidos en Europa. Necesitamos cohesión europea y oportunidades europeas, especialmente para nuestros jóvenes».

En busca de proyectos en toda Europa

La convocatoria de propuestas a escala europea finaliza el 31 de enero de 2021. Un jurado experto seleccionará el proyecto ganador entre las propuestas el año que viene.

Contacto: Cornelia Kössler

[email protected]

+43 690 6020 0007

SOURCE City of Innsbruck - Region of the Tyrol