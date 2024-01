CHONGQING, Chine, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Indispensable de la culture chinoise, le Nouvel An chinois incarne l'esprit de rassemblement et un avenir prometteur. L'an dernier, les Nations Unies ont célébré le Nouvel An chinois en tant que fête officielle des Nations Unies. Cette reconnaissance a élargi l'attrait des rassemblements de style chinois bien au-delà de la Chine, invitant les gens du monde entier à participer à une célébration unique et dynamique du Nouvel An chinois.

AEON Supermarket in Malaysia, where Chinese flavors such as MEIJIAN Green Plum Liqueur are popular Drinking Chinese Green Plum Liqueur and experiencing the Spring Festival reunion

« Le Nouvel An chinois revêt une importance non seulement pour la Chine, mais aussi pour la communauté mondiale. » Cette année, les célébrations du Nouvel An chinois ont commencé tôt dans des pays comme les États-Unis, la France, Singapour et la Malaisie. Les rues sont animées par des défilés présentant des danses du dragon et du lion, ainsi que des couplets créés pour le Nouvel An chinois. Les plus grosses chaînes de supermarchés ont également lancé des produits pour le Nouvel An chinois. En plus des articles traditionnels comme les enveloppes rouges, les couplets et les lanternes, nous observons une tendance croissante pour les pâtisseries traditionnelles chinoises et la liqueur de prune verte Meijian, qui est très recherchée.

Récemment, de nombreuses personnes ont décidé de commencer tôt leurs réunions du Nouvel An chinois, célébrant le réveillon autour d'un dîner avec des amis chinois, et savourant des délices chinois en sirotant de la liqueur de prune chinoise, en particulier la liqueur de prune verte Meijian. Jie, expatrié chinois en France depuis quatre ans, a déjà organisé un dîner de réveillon du Nouvel An chinois avec des amis cette année. « Pour le réveillon, nous avons apporté des saucisses, de la viande conservée et de la liqueur de prune verte Meijian directement de Chine. Tout le monde a aimé, en particulier la liqueur de prune, qui s'apparente au vin rouge, mais qui a un goût unique. Récemment, j'ai remarqué que les supermarchés français offrent une vaste gamme de ces petits bonheurs. J'ai acheté une liqueur de prune verte au goût fumé, pour faire goûter à mes proches quelque chose de nouveau pour le réveillon du jour de l'An. Après tout, découvrir des liqueurs et aliments savoureux est le seul moyen de bien faire connaître le Nouvel An chinois. »

Le Nouvel An chinois est un symbole culturel universel pour les Chinois dans le monde entier, et la liqueur de prune verte Meijian est un choix de plus en plus populaire lors des rencontres au sein des communautés chinoises à l'échelle mondiale. L'appréciation générale de la cuisine, des liqueurs fines et des traditions culturelles chinoises reflète les valeurs diverses et inclusives défendues par les Nations Unies, favorisant des échanges interculturels importants et un apprentissage mutuel entre les civilisations du monde entier.