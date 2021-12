LES CÉLÉBRATIONS DU NOUVEL AN D'EMAAR INVITENT LE MONDE À ASSISTER À UN SPECTACLE ÉBLOUISSANT « EVE OF WONDERS » DANS LE CENTRE DE DUBAÏ

Lorsque les douze coups de minuit sonneront le 31 décembre, le spectaculaire spectacle de pyrotechnie, de lumière et de laser illuminera le ciel étoilé du centre-ville de Dubaï. En accord avec le thème « Eve of Wonders », un tout nouveau dispositif laser fera ses débuts à la Dubai Fountain en phase avec le programme époustouflant du Burj Khalifa, créant un chef-d'œuvre mémorable qui devrait révolutionner les célébrations du Nouvel An dans le monde entier, à la sauce Dubaï !

Que ce soit dans le centre-ville de Dubaï, en ligne ou à la télévision dans le monde entier, le public est assuré de vivre un événement de gala exceptionnel pour accueillir la nouvelle année. Emaar NYE 2022 sera diffusé en direct dans le monde entier et en streaming à partir de 20 h 30, heure locale, sur mydubainewyear.com.

Mohamed Alabbar, fondateur d'Emaar, a déclaré au sujet du spectaculaire réveillon du Nouvel An dans le centre de Dubaï : « Les Émirats arabes unis et Dubaï inspirent l'espoir et l'optimisme et rassemblent une communauté mondiale pour façonner l'avenir. La célébration de cette année est un hommage aux réalisations de notre nation au cours des 50 dernières années. Elle met également en lumière la vision de nos dirigeants, qui souhaitent créer une nouvelle ère de progrès grâce à l'ouverture et à la collaboration, et Emaar est fier d'en faire partie ».

Une expérience fluide attend les personnes qui souhaitent accéder au centre-ville de Dubaï le 31 décembre en utilisant l'application U by Emaar et son processus de pré-inscription facile à utiliser. Les invités, y compris les résidents du Emaar Boulevard et les clients de l'hôtel, peuvent simplement se connecter à l'application U by Emaar et suivre les étapes simples pour accéder à tous les emplacements du centre-ville de Dubaï. Après s'être inscrits, ils recevront des codes QR individuels qu'ils pourront utiliser pour accéder au centre-ville de Dubaï la veille du Nouvel An.

