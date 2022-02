Les chefs d'entreprise avertissent que la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement causée par la COVID-19 a un impact critique sur la capacité à générer de la rentabilité

- Une étude récente commandée par Flintfox révèle que 90 % des entreprises ont du mal à gérer les fluctuations du marché causées par la Covid-19 et l'inflation

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Une étude récente menée par Forrester Consulting pour le compte de la plateforme de tarification intelligente Flintfox révèle que les entreprises de vente au détail, de fabrication et de biens de consommation sont confrontées à des défis fondamentaux dans la gestion de leurs marges bénéficiaires, en raison de l'impact continu de la COVID-19, de l'inflation et des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

90 % des entreprises déclarent que la COVID a un impact critique sur leur capacité à gérer les prix de leur gamme de produits, 39 % d'entre elles déclarant être incapables de suivre l'ampleur des fluctuations de prix en temps réel sur le marché. Cette situation a des conséquences importantes : les entreprises perdent en moyenne un million de dollars par an en termes de rentabilité, en raison de leur incapacité à réagir assez rapidement aux forces du marché.

L'étude menée auprès de plus de 900 chefs d'entreprise a révélé que les modèles commerciaux existants les empêchent de gérer le rythme du changement, 41 % d'entre eux s'appuyant encore sur des processus manuels pour gérer les fluctuations de prix. Plus de la moitié (53 %) déclarent que la pandémie les a obligés à avoir une meilleure visibilité sur les performances de l'entreprise en matière de rentabilité et de marges afin de réagir en conséquence.

En 2022, la transformation des modèles d'entreprise figurera en tête de l'ordre du jour des conseils d'administration, car les changements mondiaux deviennent de plus en plus imprévisibles. 60 % des entreprises affirment que la mauvaise qualité et la mauvaise saisie des données les empêchent de maîtriser les fluctuations du marché et de rester compétitives.

L'étude indique que le passage à une gestion automatisée et en temps réel de la tarification sera une priorité fondamentale des entreprises pour gérer l'impact des perturbations mondiales dans l'année à venir, une entreprise sur cinq (23 %) mettant en œuvre une technologie de tarification intelligente en 2022.

Alors que les effets à long terme de la COVID-19 sur l'économie mondiale deviennent de plus en plus imprévisibles, l'automatisation des décisions relatives à la tarification des produits grâce à la tarification intelligente est désormais considérée comme l'un des facteurs les plus importants ayant un impact sur les résultats commerciaux par plus de trois quarts (77 %) des entreprises.

John Moss, PDG de Flintfox, a commenté : « Après l'incertitude persistante de la pandémie, les marges n'ont jamais été aussi importantes. L'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuant à faire des ravages, il est de plus en plus important pour les entreprises de pouvoir réagir rapidement aux fluctuations du marché. Le passage à un modèle de tarification intelligent permettra aux entreprises de mieux gérer les complexités opérationnelles et de se prémunir contre les événements néfastes du marché. »

