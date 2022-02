Líderes empresariais alertam que as perturbações atuais na cadeia de suprimentos causadas pela COVID-19 estão exercendo um impacto crítico na capacidade de impulsionar a rentabilidade

- Um estudo recente encomendado pela Flintfox revelou que 90% das empresas estão enfrentando dificuldades para gerenciar as flutuações de mercado causadas pela Covid-19 e inflação

AUCKLAND, Nova Zelândia, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Um estudo recente realizado pela Forrester Consulting em nome da plataforma de precificação inteligente Flintfox revelou que as empresas de varejo, fabricação e bens de consumo estão enfrentando desafios significativos na gestão de suas margens de lucro, devido ao impacto atual da COVID-19, inflação e problemas na cadeia de suprimentos.

Noventa por cento das empresas relataram que a COVID está exercendo um impacto crítico na capacidade de gerenciar os preços em toda sua gama de produtos, e 39% afirmaram que não conseguem acompanhar o aumento das flutuações de preços em tempo real no mercado. Isso está tendo um efeito significativo, uma vez que as empresas estão perdendo em média USD 1 milhão por ano em rentabilidade devido a sua incapacidade de reagir rapidamente às forças do mercado.

O estudo com mais de 900 líderes empresariais revelou que os modelos de negócios existentes os impedem de acompanhar o ritmo das mudanças e que 41% ainda conta com processos manuais para gerenciar as flutuações de preços. Mais da metade (53%) afirmou que a pandemia os forçou a precisar de melhor visibilidade do desempenho dos negócios em termos de rentabilidade e margens, a fim de reagir de acordo.

Em 2022, a transformação dos modelos de negócios se tornará prioridade na agenda das diretorias, já que as mudanças globais se tornam cada vez mais imprevisíveis. Sessenta por cento das empresas afirmaram que a qualidade e coleta insatisfatórias de dados estão prejudicando sua capacidade de superar as flutuações do mercado e de se manter competitivas.

A pesquisa indicou que uma mudança para gestão de preços automatizada e em tempo real será uma prioridade fundamental para as empresas conseguirem gerenciar o impacto das perturbações globais no próximo ano, com uma em cada cinco (23%) empresas implementando tecnologias de precificação inteligente em 2022.

À medida que os efeitos de longo prazo da COVID-19 na economia mundial se tornam cada vez mais imprevisíveis, automatizar as decisões relacionadas à precificação de produtos com precificação inteligente agora é considerado um dos fatores mais importantes que afetam os resultados comerciais de mais de três quartos (77%) das empresas.

John Moss, CEO da Flintfox, comentou: "Após a contínua incerteza da pandemia, as margens importam mais do que nunca. À medida que os problemas relacionados à inflação e à cadeia de suprimentos continuam a causar estragos, é cada vez mais crucial que as empresas consigam reagir rapidamente às flutuações do mercado. A mudança para um modelo de precificação inteligente permitirá que as empresas gerenciem melhor as complexidades operacionais e que, no futuro, estejam protegidas contra eventos prejudiciais do mercado."

FONTE Flintfox International

