Les Chemins de fer russes lancent la première émission internationale d'obligations à impact social en Russie

Taux d'intérêt le plus bas jamais atteint pour une euro-obligation libellée en roubles russes de plus de 5 ans

MOSCOU, 6 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La première euro-obligation libellée en roubles russes (RUB) des Chemins de fer russes lancée de 3 décembre a connu une forte demande de la part des investisseurs internationaux, et a contribué au bilan impressionnant de la société en augmentant les emprunts liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que celle-ci a mis en place en 2019. Il s'agit de la toute première émission internationale d'obligations à impact social en Russie et les Chemins de fer russes sont fiers d'avoir eu le privilège d'être les précurseurs de cette transaction.

Deux heures après le début de la tournée de présentation en ligne, la valeur de l'émission du carnet de la société a atteint 25 milliards de roubles russes, soit presque le double du montant initial ciblé. Au cours des heures qui ont suivies, celle-ci a continué de croître jusqu'à atteindre un pic de 32 milliards de roubles russes, ce qui a généré l'échéance la plus longue et le taux d'intérêt le plus bas jamais atteint pour une euro-obligation libellée en RUB (plus de 5 ans). Au bout du compte, l'émission d'obligations à impact social de 7 ans a permis de recueillir 25 milliards de roubles russes, avec plus de 50 % des commandes provenant d'investisseurs institutionnels internationaux, dont des spécialistes en ESG et son prix a été fixé à 6,598 %. Il s'agit de l'euro-obligation publique libellée en RUB ayant l'échéance la plus longue jamais émise.

La demande du carnet provenait d'investisseurs du Royaume-Uni, de Suisse, d'Allemagne et d'autres pays européens, ainsi que de l'Asie et des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

L'objectif de l'émission concorde avec le cadre social des Chemins de fer russes, et les fonds seront alloués au financement de projets sociaux admissibles, y compris l'amélioration de l'accessibilité aux infrastructures de transport de passagers, la prestation de services de santé et d'éducation et d'autres projets sociaux importants.

L'émission a été préparée conformément aux principes des obligations sociales de l'Association internationale des marchés des capitaux. Sustainalytics, la plus grande société indépendante de recherche et de notation en matière d'ESG et de gouvernance d'entreprise, a fourni une validation extrafinancière (second party opinion).

Oleg Belozerov, PDG et président du conseil d'administration des Chemins de fer russes, a déclaré : « Cette émission et ses paramètres uniques constituent une véritable avancée pour les entreprises russes. Elle a battu tous les records. Plus de la moitié des obligations ont été achetées par des investisseurs étrangers. »

