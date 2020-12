Russische Eisenbahnen leisteten Pionierarbeit bei der Ausgabe internationaler Sozialanleihen von Russland aus

Niedrigster jemals erreichter Zinssatz für eine RUB-Euroanleihe (Laufzeit über 5 Jahre)

MOSKAU, 6. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die Russische Eisenbahn verzeichnete eine hohe Nachfrage internationaler Investoren nach ihrem ersten Sozial-Eurobond, der am 3. Dezember in Rubel nominiert wurde, und trug zu ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Aufnahme von grünen Anleihen bei, die das Unternehmen seit 2019 auflegte. Es handelt sich um die erste internationale Sozialanleihe aus Russland überhaupt, und die Russische Eisenbahn ist stolz auf ihr Privileg, bei dieser bahnbrechenden Transaktion Pionierarbeit zu leisten.

Innerhalb von zwei Stunden nach Beginn der Online-Roadshow wuchs das Orderbuch auf 25 Milliarden RUB an. Dadurch konnte das Unternehmen den ursprünglich angestrebten Betrag fast verdoppeln. Das Buch wuchs in den nächsten Stunden mit Geboten von 32 Milliarden RUB weiter und ermöglichte es, die längste Laufzeit und den niedrigsten Zinskupon für einen RUB-Eurobond (Laufzeit über 5 Jahre) zu erreichen. Schließlich konnten 25 Milliarden RUB mit der Sozialanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren gesammelt werden, wobei mehr als die Hälfte der Aufträge von internationalen institutionellen Anlegern, einschließlich auf grüne Anlagen spezialisierten Anliegern, kam. Der Kurs betrug 6,598% für diese am längsten datierte öffentliche RUB-Euroanleihe, die je ausgegeben wurde.

Die Nachfrage im Auftragsbuch kam von Investoren aus Großbritannien, der Schweiz, Deutschland und anderen europäischen Ländern sowie aus Asien und der MENA-Region.

Der Zweck der Anleihe steht im Einklang mit dem Sozialrahmen der Russischen Eisenbahnen, und die Mittel werden für die Finanzierung der förderungswürdigen sozialen Projekte bereitgestellt, einschließlich der Verbesserung der Zugänglichkeit der Personenverkehrsinfrastruktur, der Bereitstellung von Gesundheits- und Bildungsdiensten und anderer wichtiger sozialer Projekte.

Die Emission wurde in Übereinstimmung mit den Social Bond Principles der International Capital Markets Association erstellt. Die Second Party Opinion wurde von Sustainalytics, dem führenden unabhängigen ESG- und Corporate-Governance-Research- und Ratings-Unternehmen, erstellt.

Oleg Belozerov, Chief Executive Officer - Vorsitzender des Vorstands der Russischen Eisenbahn sagte: „Diese Ausgabe mit ihren einzigartigen Bedingungen ist ein echter Durchbruch für russische Unternehmen. Sie hat alle Rekorde gebrochen. Mehr als die Hälfte der Emission wurde von ausländischen Investoren gekauft."

SOURCE Russian Railways