Les clients de Siteimprove vont de l'avant pour se conformer à l'Acte législatif européen sur l'accessibilité (EAA)

Une nouvelle étude révèle un retard des entreprises dans leur préparation à la conformité, tandis que les clients de Siteimprove continuent de respecter les délais de l'EAA

COPENHAGUE, Danemark, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que l'application de l'Acte législatif européen sur l'accessibilité (European Accessibility Act, EAA) s'accélère, Siteimprove et ses clients se positionnent comme des leaders dans le domaine de l'accessibilité numérique. De nouvelles données issues du rapport de Siteimprove « EAA State of the Industry Report », montrent que si de nombreuses organisations sont toujours confrontées à des problèmes de conformité, les entreprises tournées vers l'avenir qui ont investi très tôt dans l'accessibilité en tirent déjà des avantages, comme une plus grande confiance, un accès à des marchés mal desservis, une meilleure expérience client et une réduction du risque réglementaire.

En analysant 538 sites web et plus de 2,3 millions de pages, le rapport a révélé un score moyen d'accessibilité de 74,5 sur 100, ce qui révèle un retard persistant dans la préparation à l'EAA. En outre, plus de 360 000 PDF présentaient des problèmes d'accessibilité. Les PDF non étiquetés ou mal structurés continuent d'empêcher les technologies d'assistance d'interpréter le contenu, rendant ainsi les formulaires, les déclarations et les manuels inaccessibles à de nombreux utilisateurs. Ces actifs ont souvent une valeur réglementaire, contractuelle ou commerciale dans le cadre du contact direct avec les clients et peuvent éroder insidieusement la confiance de ces derniers.

Alors que de nombreuses organisations s'efforcent encore de combler des lacunes persistantes en matière de conformité, les clients de Siteimprove progressent vers la préparation à l'EAA à un rythme nettement plus rapide et plus cohérent.

La Danske Bank, cliente de Siteimprove, a connu un succès considérable. La banque s'est récemment hissée en tête des classements de l'accessibilité après des années d'amélioration constante. « Nous sommes heureux de constater que notre dévouement et l'attention que nous portons à l'accessibilité ont porté leurs fruits, puisque nous nous sommes hissés en haut du tableau », a déclaré Henrik Mørk Weichert, responsable produit à la Danske Bank. « Cette réussite est le fruit de l'exploitation des informations de SiteImprove pour stimuler et orienter les efforts internes sur différents marchés, afin de garantir la conformité de leurs sites aux normes d'accessibilité. »

Des entreprises d'envergure mondiale telles que Shell et Merkle , qui possèdent une vaste empreinte numérique, ont commencé à se mettre en conformité avec les normes d'accessibilité bien avant l'échéance de juin 2025. Leur partenariat à long terme avec Siteimprove a permis d'intégrer l'accessibilité dans les opérations quotidiennes, en garantissant un suivi cohérent et des progrès mesurables pour des milliers d'actifs numériques.

Tobias Nyhuus Jensen de Siteimprove, récemment nommé expert national pour le Danemark dans le cadre de l'initiative AccessibleEU de la Commission européenne , estime que ces résultats démontrent l'importance de rendre l'accessibilité opérationnelle pour tous les actifs numériques. « L'accessibilité n'est pas qu'une simple case à cocher, c'est un impératif commercial qui améliore l'expérience du client, réduit les frictions et renforce la confiance », a-t-il déclaré.

Le rapport souligne également que le fossé entre les leaders et les retardataires en matière d'accessibilité ne cesse de se creuser à mesure que l'application de l'EAA se renforce. Les plus performants intègrent l'accessibilité à chaque étape de la création de contenu numérique, tandis que d'autres y pensent seulement quand les problèmes apparaissent.

Depuis l'échéance de juin 2025, Siteimprove a élargi sa collaboration avec ses clients pour les aider non seulement à respecter, mais aussi à aller au-delà des exigences de l'EAA. La plateforme de l'entreprise et ses connaissances fondées sur les données continuent de guider les organisations vers une amélioration durable et mesurable de l'accessibilité de leurs sites web, applications et documents.

À propos de Siteimprove

Fondée en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme d'intelligence de contenu Siteimprove.ai, unifiant l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO et la stratégie de contenu. Les clients du classement Global 2000 de tous secteurs, y compris l'industrie, le secteur public, l'enseignement supérieur, les services financiers et les soins de santé, font confiance à Siteimprove.ai pour fournir un contenu performant et conforme. Siteimprove est détenue en majorité par Nordic Capital et opère depuis Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres. Pour en savoir plus, consultez le site www.siteimprove.com .

