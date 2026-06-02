Les débuts aux Pays-Bas. SHPT fait ses débuts au World Hydrogen Summit et accélère son entrée sur le marché européen

ROTTERDAM, Pays-Bas, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 19 au 21 mai, le 7e Sommet et Salon mondial de l'hydrogène (2026) s'est tenu à Rotterdam, aux Pays-Bas. Comptant parmi les événements les plus importants et les plus influents au monde dans le domaine de l'énergie hydrogène, il a attiré 18 500 participants, dont des représentants des pouvoirs publics de plus de 100 pays et des délégués de plus de 500 entreprises.

Pour ses débuts aux Pays-Bas, SHPT a présenté sa pile à combustible phare PROME M4H et son système de pile à combustible P4H. Le stand présentait également les innovations de la Série 5, des véhicules à pile à combustible, divers cas d'application et des coopérations internationales, mettant en avant ses compétences clés en matière de R&D, de fabrication intelligente et de promotion commerciale. Cette initiative a suscité un vif intérêt de la part d'une clientèle mondiale. Des clients potentiels venus des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Chili, de Corée du Sud, de Turquie et d'ailleurs se sont rendus sur le stand pour discuter de collaborations éventuelles.

Au-delà de l'exposition, SHPT a participé à des discussions internationales de haut niveau sur l'énergie de l'hydrogène. Il convient de noter que l'entreprise a participé au « Forum Chine-Pays-Bas sur l'énergie hydrogène », organisé par la China Hydrogen Alliance, l'Agence néerlandaise pour les entreprises et l'Autorité portuaire de Rotterdam, afin d'étudier les voies permettant de mettre en place un écosystème durable autour de l'hydrogène.

Lors du forum thématique « Next Generation Mobility: Hydrogen Fuelling Heavy Freight », présidé par le Dr Emma Guthrie, PDG de la UK Hydrogen Energy Association, Lv Jiaming, responsable des propositions de produits et des opérations chez SHPT, est intervenu aux côtés de Joachim Ladra, directeur des ventes, du marketing et de la communication chez cellcentric GmbH & Co. KG, et Florentin de Loppinot, PDG de TEAL Mobility. Les intervenants se sont penchés sur les dernières avancées du secteur en matière d'équipements à pile à combustible, de camions lourds à hydrogène, d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène et d'opérations logistiques.

M. Lv a présenté un aperçu du secteur chinois de l'énergie hydrogène et des véhicules à pile à combustible, en détaillant les avancées majeures et les défis persistants dans les domaines de la politique, des normes, de la technologie et des scénarios d'application. Abordant les spécificités du marché européen, il a souligné que les véhicules à pile à combustible étaient en passe de connaître un essor commercial dans le secteur du transport lourd sur moyenne et longue distance. Cet optimisme s'explique par le fait qu'un nombre croissant de pays et de régions s'engagent activement dans la recherche et les projets pilotes concernant les poids lourds à pile à combustible à hydrogène.

À l'issue de sa tournée aux Pays-Bas, SHPT a réaffirmé sa volonté d'accélérer son expansion sur le marché européen. L'entreprise entend mettre à profit son expertise pour faire découvrir la chaîne industrielle chinoise des piles à combustible à ses partenaires internationaux, afin de mettre en place conjointement des cadres de collaboration technique interrégionaux, des modèles commerciaux innovants et un écosystème industriel solide dans le domaine de l'hydrogène.