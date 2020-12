Les défis post-COVID que doivent relever les villes sont au cœur du Sommet 2020 de l'EIT sur la mobilité urbaine

Des experts en mobilité urbaine, des scientifiques et des entreprises présenteront leurs propositions pour rendre les villes plus vivables. Ils analyseront également la façon dont les villes, l'industrie, les instituts et centres de recherche, et le monde universitaire tentent de surmonter les crises liées au climat, à la santé et à l'économie et qui affectent la mobilité urbaine. La conférence comprendra, entre autres, une aire d'exposition, de multiples activités de réseautage, ainsi que des séances sur les stratégies de mobilité réussies en période de COVID-19.

L' EIT Urban Mobility est une communauté européenne de la connaissance et de l'innovation composée de plus de 150 grandes entreprises, villes, universités et centres de recherche. La communauté, soutenue par l' Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) de l'UE, a financé un total de 76 projets internationaux au cours de sa première année d'activité et a soutenu 61 start-ups, avec un investissement de plus de 27 millions d'euros. Près de 5 millions d'euros ont été alloués au financement de 11 projets d'innovation dans le cadre de la réponse exceptionnelle à la crise de la COVID-19. Dans le cadre de l' Initiative de l'EIT pour faire face à la crise , ces projets contribuent directement à la réponse de l'Union européenne à la pandémie de COVID-19.

Parmi les projets figurent notamment CDClean , un désinfectant utilisé pour éliminer la COVID-19 qui est testé dans le réseau de transport de Barcelone ; InclusivEbike , qui développe des bicyclettes électriques sécurisées pour les personnes vulnérables afin que celles-ci évitent les risques liés à la COVID-19 dans les transports en commun, et les teste à Bilbao et à Bergame ; et CITY RESTARTS , le premier service de taxi partagé à grande échelle en Europe, destiné à compléter l'offre des transports publics et à faire face aux impacts de la COVID-19, mis en œuvre à Milan.

Maria Tsavachidis, PDG d'EIT Urban Mobility, a déclaré : « Cette année a été très difficile pour de nombreux partenaires, mais nous avons constaté que nous pouvions innover très rapidement. Le nombre de nos partenaires a doublé entre 2019 et 2021, et nous mobiliserons 230 partenaires de 26 pays d'ici l'an prochain. »

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.eiturbanmobility.eu et suivez EIT Urban Mobility sur les réseaux sociaux :

Twitter : @EITUrbanMob

@EITUrbanMob LinkedIn : linkedIn.com/company/eit-urban-mobility

linkedIn.com/company/eit-urban-mobility Facebook : https://www.facebook.com/EIT-Urban-Mobility-1951333174955858/

Instagram : https://www.instagram.com/eiturbanmob/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnsVPKuZBK_UiZo0MOYNxXQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1360981/EIT_Urban_Mobility_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1360982/EIT_Urban_Mobility_Logo.jpg

Related Links

http://www.eiturbanmobility.eu



SOURCE EIT Urban Mobility